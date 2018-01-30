Прошу помочь с советником MACD_simple.

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Здравствуйте, у меня обычный MACD simple только со стопом (спасибо Natalya Dzerzhinskaya), но столкнулся с проблемой, вернее сказать с двумя, у этого советника нет в настройках параметра "magic" и по какой-то причине "take profit" свыше 100 пунктов (по четырехзнаку) не устанавливается. Прошу помочь кто разбирается в MQL и если не в тягость.
Файлы:
MACD_SampleNEW.mq4  8 kb
 
Roman Makodich:
Здравствуйте, у меня обычный MACD simple только со стопом (спасибо Natalya Dzerzhinskaya), но столкнулся с проблемой, вернее сказать с двумя, у этого советника нет в настройках параметра "magic" и по какой-то причине "take profit" свыше 100 пунктов (по четырехзнаку) не устанавливается. Прошу помочь кто разбирается в MQL и если не в тягость.

в Вашем случае или к Natalya Dzerzhinskaya (она уже видела Ваш код) - кстати, знаете что можно в личку?

или выкладывайте свой код для всеобщего обозрения - но как на это посмотрит Natalya Dzerzhinskaya???

 
STARIJ:

в Вашем случае или к Natalya Dzerzhinskaya (она уже видела Ваш код) - кстати, знаете что можно в личку?

или выкладывайте свой код для всеобщего обозрения - но как на это посмотрит Natalya Dzerzhinskaya???


Выложен .

 
Roman Makodich:

Выложен .

Создайте параметр в настройках Magic=16384  и в коде вместо 16384 обращайтесь к этому параметру
  
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  MACD Sample.mq4 |
//|                   Copyright 2005-2014, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql4.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2005-2014, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "http://www.mql4.com"

input int    MagicNumber   =16384;
input string __            ="---===---";
input double Lots          =0.1;
input int    StopLoss      =50;
input int    TakeProfit    =50;
input int    TrailingStop  =30;
input string ___           ="---===---";
input int    MACDOpenLevel =3;
input int    MACDCloseLevel=2;
input string ____           ="---===---";
input int    InpFastEMA    =12;   // Fast EMA Period
input int    InpSlowEMA    =26;   // Slow EMA Period
input int    InpSignalSMA  =9;    // Signal SMA Period
input string _____         ="---===---";
input int    MATrendPeriod =26;

int  Stoplevel;
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
  {
   double MacdCurrent,MacdPrevious;
   double SignalCurrent,SignalPrevious;
   double MaCurrent,MaPrevious;
   int    cnt,ticket,total;
   double OSL,OOP,SL;
   int    i,OT,OTicket;
   Stoplevel=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);

      for (i=0; i<OrdersTotal(); i++)
         if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
            if (OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber)
            { 
               OT = OrderType(); 
               OSL = NormalizeDouble(OrderStopLoss(),Digits);
               OOP = NormalizeDouble(OrderOpenPrice(),Digits);
               SL=OSL;
               if (OT==OP_BUY) {  
                  if (OSL==0 && StopLoss>=Stoplevel && StopLoss!=0){
                      SL = NormalizeDouble(Bid - StopLoss * Point,Digits);
                  } 
                  else SL=OSL;
                  if (SL != OSL){  
                     OTicket=OrderTicket();
                     if (!OrderModify(OTicket,OOP,SL,OrderTakeProfit(),0,White)) Print("Error OrderModify ",GetLastError());
                  }
               }                                         
               if (OT==OP_SELL) {
                  if (OSL==0 && StopLoss>=Stoplevel && StopLoss!=0){
                     SL = NormalizeDouble(Ask + StopLoss * Point,Digits);
                  }
                  else SL=OSL;
                  if (SL != OSL || OSL==0){  
                     OTicket=OrderTicket();
                     if (!OrderModify(OTicket,OOP,SL,OrderTakeProfit(),0,White)) Print("Error OrderModify ",GetLastError());
                  }
               } 
            }
//---
// initial data checks
// it is important to make sure that the expert works with a normal
// chart and the user did not make any mistakes setting external 
// variables (Lots, StopLoss, TakeProfit, 
// TrailingStop) in our case, we check TakeProfit
// on a chart of less than 100 bars
//---
   if(Bars<100)
     {
      Print("bars less than 100");
      return;
     }
   if(TakeProfit<10)
     {
      Print("TakeProfit less than 10");
      return;
     }
//--- to simplify the coding and speed up access data are put into internal variables
   MacdCurrent=iMACD(NULL,0,InpFastEMA,InpSlowEMA,InpSignalSMA,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
   MacdPrevious=iMACD(NULL,0,InpFastEMA,InpSlowEMA,InpSignalSMA,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1);
   SignalCurrent=iMACD(NULL,0,InpFastEMA,InpSlowEMA,InpSignalSMA,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);
   SignalPrevious=iMACD(NULL,0,InpFastEMA,InpSlowEMA,InpSignalSMA,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1);
   MaCurrent=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
   MaPrevious=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);

   total=OrdersTotal();
   if(total<1)
     {
      //--- no opened orders identified
      if(AccountFreeMargin()<(1000*Lots))
        {
         Print("We have no money. Free Margin = ",AccountFreeMargin());
         return;
        }
      //--- check for long position (BUY) possibility
      if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious && 
         MathAbs(MacdCurrent)>(MACDOpenLevel*Point) && MaCurrent>MaPrevious)
        {
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point,"macd sample",MagicNumber,0,Green);
         if(ticket>0)
           {
            if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
               Print("BUY order opened : ",OrderOpenPrice());
           }
         else
            Print("Error opening BUY order : ",GetLastError());
         return;
        }
      //--- check for short position (SELL) possibility
      if(MacdCurrent>0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious && 
         MacdCurrent>(MACDOpenLevel*Point) && MaCurrent<MaPrevious)
        {
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,Bid-TakeProfit*Point,"macd sample",MagicNumber,0,Red);
         if(ticket>0)
           {
            if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
               Print("SELL order opened : ",OrderOpenPrice());
           }
         else
            Print("Error opening SELL order : ",GetLastError());
        }
      //--- exit from the "no opened orders" block
      return;
     }
//--- it is important to enter the market correctly, but it is more important to exit it correctly...   
   for(cnt=0;cnt<total;cnt++)
     {
      if(!OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         continue;
      if(OrderType()<=OP_SELL &&   // check for opened position 
         OrderSymbol()==Symbol())  // check for symbol
        {
         //--- long position is opened
         if(OrderType()==OP_BUY)
           {
            //--- should it be closed?
            if(MacdCurrent>0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious && 
               MacdCurrent>(MACDCloseLevel*Point))
              {
               //--- close order and exit
               if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Violet))
                  Print("OrderClose error ",GetLastError());
               return;
              }
            //--- check for trailing stop
            if(TrailingStop>0)
              {
               if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop)
                 {
                  if(OrderStopLoss()<Bid-Point*TrailingStop)
                    {
                     //--- modify order and exit
                     if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green))
                        Print("OrderModify error ",GetLastError());
                     return;
                    }
                 }
              }
           }
         else // go to short position
           {
            //--- should it be closed?
            if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent && 
               MacdPrevious<SignalPrevious && MathAbs(MacdCurrent)>(MACDCloseLevel*Point))
              {
               //--- close order and exit
               if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet))
                  Print("OrderClose error ",GetLastError());
               return;
              }
            //--- check for trailing stop
            if(TrailingStop>0)
              {
               if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop))
                 {
                  if((OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0))
                    {
                     //--- modify order and exit
                     if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red))
                        Print("OrderModify error ",GetLastError());
                     return;
                    }
                 }
              }
           }
        }
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Изменяемый MagicNumber, переведены некоторые вводные на int. Так-же добавлены входные параметры

input int    InpFastEMA    =12;   // Fast EMA Period
input int    InpSlowEMA    =26;   // Slow EMA Period
input int    InpSignalSMA  =9;    // Signal SMA Period

для настройки самого MACD. С ними оно поудобней будет

 
Andrei Fandeev:
Создайте параметр в настройках Magic=16384  и в коде вместо 16384 обращайтесь к этому параметру

Спасибо вам за отклик на мою просьбу, но мои познания в MQL настолько ничтожны, что я не осилю ваши рекомендации.

 
Roman Makodich:

Спасибо вам за отклик на мою просьбу, но мои познания в MQL настолько ничтожны, что я не осилю ваши рекомендации.

Вы просили ПОМОЧЬ, а не НАПИСАТЬ за Вас.
И уж добавление параметра ....

Konstantin Nikitin:

OrderModify(OTicket,OOP,SL,0,0,White)
А тут почему ТП обнуляем??
 
Andrei Fandeev:
А тут почему ТП обнуляем??

Даже не обратил внимание. Магик вставил, посмотрел какие вводные множатся на Point, их на  int перевел, ну и вводные на сам MACD добавил, остальное оставил как есть.

P.S. Сейчас исправил запрос старого TP ордера.

 

Получился прибыльный советник. Отчет за 3 месяца 2017 года утраивает

ПараметрыMag=16384; Lots=0.17; StopLoss=50; TakeProfit=50; Tral=25; MACDOpn=2; MACDClos=5; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalSMA=9; MAPeriod=24; MinTrend=1; Начало=9; Конец=22;

Баров в истории93870Смоделировано тиков7005203Качество моделирования25.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит200.00

Спред2
Чистая прибыль405.28Общая прибыль1987.64Общий убыток-1582.36

 
Konstantin Nikitin:

Даже не обратил внимание. Магик вставил, посмотрел какие вводные множатся на Point, их на  int перевел, ну и вводные на сам MACD добавил, остальное оставил как есть.

P.S. Сейчас исправил запрос старого TP ордера.

Большое спасибо вам за помощь, Константин!
[Удален]  
STARIJ:  Получился прибыльный советник. Отчет за 3 месяца 2017 года утраивает

Ну ты даешь! Уже второй шедевр выкладываешь!!! На маркет скоро выложишь?

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