Палата #6 - страница 5
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Опять хамите?
Где ?
Человек писал его несколько лет и каждый раз еще что-то дописывает.
Никому ничего не собираюсь доказывать. Закончим эту тему.
Да то ж ты спрашивал "почему нет систем, которые автоматом выдают советников". Я тебе говорю - есть такие системы, и их много. Нет вопроса в создании эксперта по правилам ТС. Вопрос в том, чтобы из всего множества экспертов (хоть написанных вручную, хоть сгенерированных подобными программами) - выбрать реально прибыльных.
А теперь, оказывается, "никому ничего доказывать не собираюсь, и вобще заканчиваем тему".
Ну, заканчиваем - так заканчиваем, хозяин-барин...
Да то ж ты спрашивал "почему нет систем, которые автоматом выдают советников". Я тебе говорю - есть такие системы, и их много. Нет вопроса в создании эксперта по правилам ТС. Вопрос в том, чтобы из всего множества экспертов (хоть написанных вручную, хоть сгенерированных подобными программами) - выбрать реально прибыльных.
А теперь, оказывается, "никому ничего доказывать не собираюсь, и вобще заканчиваем тему".
Ну, заканчиваем - так заканчиваем, хозяин-барин...
Должен был запустить сигнал, но никак не могу решить технические вопросы. Перед тем как запустить, скину в личку тесты и мониторинг с реала.Да, закончим на этом.
А что тут удивительного. Кто-то ест морковку, а другой, то что с верху растет.
Смотря, кто что предпочитает.
А что тут удивительного. Кто-то ест морковку, а другой, то что с верху растет.
Смотря, кто что предпочитает.
Опять хамите?
Нет, хамить начал ты, Артем.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Палата #6
Artyom Trishkin, 2018.01.27 13:47Знаете, уже не смешно. Вы наверное хотели поболтать на женском форуме, но ошиблись адресом? Вы тему, в которую постите, видите?
Иметь мнение, отличное от большинства, это не хамство.
https://www.youtube.com/watch?v=98k6MtD10V4