Палата #6 - страница 5

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Artyom Trishkin:
Опять хамите?

Где ?

 
Ibragim Dzhanaev:

Человек писал его несколько лет и каждый раз еще что-то дописывает.

Никому ничего не собираюсь доказывать. Закончим эту тему.

Да то ж ты спрашивал "почему нет систем, которые автоматом выдают советников". Я тебе говорю - есть такие системы, и их много. Нет вопроса в создании эксперта по правилам ТС. Вопрос в том, чтобы из всего множества экспертов (хоть написанных вручную, хоть сгенерированных подобными программами) - выбрать реально прибыльных.

А теперь, оказывается, "никому ничего доказывать не собираюсь, и вобще заканчиваем тему".

Ну, заканчиваем - так заканчиваем, хозяин-барин...

[Удален]  
George Merts:

Да то ж ты спрашивал "почему нет систем, которые автоматом выдают советников". Я тебе говорю - есть такие системы, и их много. Нет вопроса в создании эксперта по правилам ТС. Вопрос в том, чтобы из всего множества экспертов (хоть написанных вручную, хоть сгенерированных подобными программами) - выбрать реально прибыльных.

А теперь, оказывается, "никому ничего доказывать не собираюсь, и вобще заканчиваем тему".

Ну, заканчиваем - так заканчиваем, хозяин-барин...


Должен был запустить сигнал, но никак не могу решить технические вопросы. Перед тем как запустить, скину в личку тесты и мониторинг с реала. 

Да, закончим на этом.
 
 
Nikolai Semko:

А что тут удивительного. Кто-то ест морковку, а другой, то что с верху растет.

Смотря, кто что предпочитает.

 
Petros Shatakhtsyan:

А что тут удивительного. Кто-то ест морковку, а другой, то что с верху растет.

Смотря, кто что предпочитает.

Это я к тому, что декларативные слова -это всего лишь батва и понты.
 
Artyom Trishkin:
Опять хамите?

Нет, хамить начал ты, Артем.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Палата #6

Artyom Trishkin, 2018.01.27 13:47

Знаете, уже не смешно. Вы наверное хотели поболтать на женском форуме, но ошиблись адресом? Вы тему, в которую постите, видите?
Здесь тема не "ОБС"

Иметь мнение, отличное от большинства, это не хамство.

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Rashid Umarov:
В эту тему были перенесены комментарии, не относящиеся к "Разговоры на завалинке о ООП".

  https://www.youtube.com/watch?v=98k6MtD10V4

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