Вопрос новичка в разработке роботов про if(Volume[0]>1) return;
Всех приветствую!
Занялся разработкой роботов, благо техническое и финансовое образование позволяют понять что делать и зачем.
Но вот со средой разработки и кодом у меня пока проблемы - прошу помощи разобраться.
В типовом (встроенном) в MT4 советнике Moving average есть код, который я не могу понять:
//--- go trading only for first tiks of new bar
if(Volume[0]>1) return;
Массив Volume согласно справке содержит тиковые объемы каждого бара. Но что значит это условие я никак понять не могу. Подскажете?
p.s даже среда разработки 1С мне кажется более удобной. Отладка в MT4 вообще для меня шаманство. Или это ломка "переключения" и пройдет?
Можно перевести //-- торговля только на первом тике нового бара. Короче, как приходит новый тик нового бара советник работает, потом ждет новый бар
Всех приветствую!
Занялся разработкой роботов, благо техническое и финансовое образование позволяют понять что делать и зачем.
Но вот со средой разработки и кодом у меня пока проблемы - прошу помощи разобраться.
В типовом (встроенном) в MT4 советнике Moving average есть код, который я не могу понять:
//--- go trading only for first tiks of new bar
if(Volume[0]>1) return;
Массив Volume согласно справке содержит тиковые объемы каждого бара. Но что значит это условие я никак понять не могу. Подскажете?
p.s даже среда разработки 1С мне кажется более удобной. Отладка в MT4 вообще для меня шаманство. Или это ломка "переключения" и пройдет?
это предполагается, что сотвеник будет работать только на новом баре, когда появляется новый бар на нем объем = 0, и выполнение кода в функции идет дальше,
когда объем начинает расти и больше нуля, как правило уже на следующих тиках, происходит досрочный выход из функции
if(Volume[0]>1) return;
это самый простой, но не самый лучший способ узнать новый бар или нет,
например при использовании сторонних котировок, например тиковых, часто файлы для тестера создаются вообще без объема,
и при таком использовании будут проблемы при выполнении кода в тестере,
я рекомендую для определения нового бара использовать сравнение времени нулевого бара (или первого бара, кому как нравится)
Всех приветствую!
Занялся разработкой роботов, благо техническое и финансовое образование позволяют понять что делать и зачем.
Но вот со средой разработки и кодом у меня пока проблемы - прошу помощи разобраться.
В типовом (встроенном) в MT4 советнике Moving average есть код, который я не могу понять:
//--- go trading only for first tiks of new bar
if(Volume[0]>1) return;
Массив Volume согласно справке содержит тиковые объемы каждого бара. Но что значит это условие я никак понять не могу. Подскажете?
p.s даже среда разработки 1С мне кажется более удобной. Отладка в MT4 вообще для меня шаманство. Или это ломка "переключения" и пройдет?
Условие проверяет, есть ли в мешке уже кошка? И если кошек более 1 - это значит что мешок уже использовался как минимум дважды для помещения в него кошек (он не новый).
Т.е. тик на этом баре не первый
Большое спасибо за ответы! Идею с объемом понял.
Сейчас мучаюсь с тем, что значения средних скользящих в советнике и на графике отличаются. Параметры одинаковые. Что может быть?
Код для средней:
maLong = iMA(NULL,5,MovingLongPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_OPEN,0);
Сейчас мучаюсь с тем, что значения средних скользящих в советнике и на графике отличаются. Параметры одинаковые. Что может быть?
maLong = iMA(NULL,5,MovingLongPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_OPEN,0);
Поменяйте 5 на 0 - всегда будет по текущему ТФ
График М15, а в запросе 5
Поменяйте 5 на 0 - всегда будет по текущему ТФ
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Всех приветствую!
Занялся разработкой роботов, благо техническое и финансовое образование позволяют понять что делать и зачем.
Но вот со средой разработки и кодом у меня пока проблемы - прошу помощи разобраться.
В типовом (встроенном) в MT4 советнике Moving average есть код, который я не могу понять:
//--- go trading only for first tiks of new bar
if(Volume[0]>1) return;
Массив Volume согласно справке содержит тиковые объемы каждого бара. Но что значит это условие я никак понять не могу. Подскажете?
p.s даже среда разработки 1С мне кажется более удобной. Отладка в MT4 вообще для меня шаманство. Или это ломка "переключения" и пройдет?