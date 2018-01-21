Вот пишут люди "торговые системы" и пытаются что - то сделать с рынком при помощи уравнений, помогает? - страница 2
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Вспоминается бородатый анекдот:
Встречаются два одноклассника. Отличник, окончивший 2 университета с красными дипломами, но еле сводящий концы с концами. И двоечник, много чего достигший, у которого в жизни всё хорошо.
Отличник интересуется:
— Как же ты в люди выбился, ведь учился на одни двойки?
Двоечник отвечает:
— Вот поэтому я в институт и не пошёл со своими знаниями. Я бизнесом занялся. Покупаю товар по 2 доллара за штуку, а продаю по 4 доллара. Вот на эти 2 процента и живу!
Вспоминается бородатый анекдот:
а банкиры все учились на тройке...
Знаю очень успешные попытки описать валютный рынок как набор струн.
Правильные попытки. Во всяком случае, так "видится" из общих соображений. Рынок, как система, должен обладать набором резонансных мод. Важные события, как толчки рынка, заставляет его в этих модах как-то колебаться, колебания различных мод интерференционно складываются. При этом, пока очередной сильный "пинок" рынком не получен можно что-то предсказать.
а банкиры все учились на тройке...
а банкиры все учились на тройке...
список из пяти банкиров учившихся на тройки пожабуста
Пир мертвых королей
список из пяти банкиров учившихся на тройки пожабуста
список банкиров взятых за знания а не по блату пожалуйста
список банкиров взятых за знания а не по блату пожалуйста
Или по - другому, нужна ли математика трейдеру или программисту?
Вообще не нужна. Ну разве что код писать понимая тонкости. А рынок математикой не возьмешь.