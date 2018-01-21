Вот пишут люди "торговые системы" и пытаются что - то сделать с рынком при помощи уравнений, помогает? - страница 2

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Вспоминается бородатый анекдот:

Встречаются два одноклассника. Отличник, окончивший 2 университета с красными дипломами, но еле сводящий концы с концами. И двоечник, много чего достигший, у которого в жизни всё хорошо.

Отличник интересуется:

— Как же ты в люди выбился, ведь учился на одни двойки?

Двоечник отвечает:

— Вот поэтому я в институт и не пошёл со своими знаниями. Я бизнесом занялся. Покупаю товар по 2 доллара за штуку, а продаю по 4 доллара. Вот на эти 2 процента и живу!

 
Vadim Radchenko:

Вспоминается бородатый анекдот:

Очень точно подходит на форекс )))
 
Alexander Ivanov:

а банкиры все учились на тройке... 

Не все, Набиуллина например была отличницей.
 
Sergey Vradiy:
Знаю очень успешные попытки описать валютный рынок как набор струн.

Правильные попытки. Во всяком случае, так "видится" из общих соображений. Рынок, как система, должен обладать набором резонансных мод. Важные события, как толчки рынка, заставляет его в этих модах как-то  колебаться, колебания различных мод интерференционно складываются.   При  этом, пока очередной сильный  "пинок" рынком не получен можно что-то предсказать.

 
Alexander Ivanov:

а банкиры все учились на тройке... 

А бандиты, вообще, не учились и стали богатыми.
 
Alexander Ivanov:

а банкиры все учились на тройке... 


список из пяти банкиров учившихся на тройки пожабуста

 



Пир мертвых королей

В багрянце тусклом восседают вновь
Сатрапов трупы, вставшие из ада.
То не вино - в бокалы льется кровь
Спасителя распятого, чьи чада
Сменили добродетель на Закон,
Карающий лишь тех, кто побежден.
Час мертвых. Ад ликует. Асмодей,
Бессменный председатель, тост возносит
За тех, кто слеп, хоть всех слепцов поносит;
За вечный пир, пир мертвых королей.
 
Mickey Moose:

список из пяти банкиров учившихся на тройки пожабуста

список банкиров взятых за знания а не по блату пожалуйста

 
Комбинатор:

список банкиров взятых за знания а не по блату пожалуйста

А я разве говорил про требования к банкирам?
[Удален]  
Mickey Moose:
Или по - другому, нужна ли математика трейдеру или программисту?

Вообще не нужна. Ну разве что код писать понимая тонкости. А рынок математикой не возьмешь.

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