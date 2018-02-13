Настройка индикатора Channels для MT4 - страница 2
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Вот)
Поставил на пятизнак. Вижу такую картину. Что в ней не так? Или нужно ставить на четырехзнак?
Поставил на пятизнак. Вижу такую картину. Что в ней не так? Или нужно ставить на четырехзнак?
Все так, но у меня почему то не работает на пятизнаке
Вот так он работает у меня
Посмотрите, что в журнале (окно Торговля, закладка Эксперты). У меня подобное поведение было вчера, когда не было индикатора ATR Smoothed в папке Indicators.
Посмотрите, что в журнале (окно Торговля, закладка Эксперты). У меня подобное поведение было вчера, когда не было индикатора ATR Smoothed в папке Indicators.
Спасибо, добавил, все заработало)))