Настройка индикатора Channels для MT4 - страница 2

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Vrrel:
Вот)

Поставил на пятизнак. Вижу такую картину. Что в ней не так? Или нужно ставить на четырехзнак?


 
Ihor Herasko:

Поставил на пятизнак. Вижу такую картину. Что в ней не так? Или нужно ставить на четырехзнак?


Все так, но у меня почему то не работает на пятизнаке 

 
Вот так он работает у меня 
Файлы:
QIP_Shot_-_Screen_002.png  24 kb
 
Vrrel:
Вот так он работает у меня 

Посмотрите, что в журнале (окно Торговля, закладка Эксперты). У меня подобное поведение было вчера, когда не было индикатора ATR Smoothed в папке Indicators.

 
Ihor Herasko:

Посмотрите, что в журнале (окно Торговля, закладка Эксперты). У меня подобное поведение было вчера, когда не было индикатора ATR Smoothed в папке Indicators.

Спасибо, добавил, все заработало)))

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