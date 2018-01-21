Указывать в профиле язык общения
При публикации на форуме, в маркете в фрилансе, желательно было бы указывать в профиле наиболее приветствуемые языки общения Автора, как вам такая идея ? Такое есть во всех соцсетях, но здесь до сих пор этого нет. Страна Автора - не показатель.
При публикации на форуме, в маркете в фрилансе, желательно было бы указывать в профиле наиболее приветствуемые языки общения Автора, как вам такая идея ? Такое есть во всех соцсетях, но здесь до сих пор этого нет. Страна Автора - не показатель.
На форуме есть семь языковых секций:
и других языков нет. В каждой языковой секции общаются на языке этой секции.
На форуме есть семь языковых секций:
и других языков нет. В каждой языковой секции общаются на языке этой секции.
С языковыми секциями вопрос понятен. Я про продавцов маркета, они не могут знать сотни языков и семь языков знает не каждый. Указать бы предпочтительные языки для поддержки продуктов. Google переводчик я понимаю что никто не отменял, но я не могу контролировать и проверить как он перевел например на китайский.
Я к тому что если человек из какой то страны, но была бы возможность указать в профиле какие языки он знает и на каких общается, а не так как сейчас, все под одну гребёнку, разделили условный мир MQL на 7 мь языков. А дальше пусть разбираются сами как общаться)
Я уже вел переписку с жителем Германии в течении нескольких дней, потом на английском выяснили что прекрасно и он и я понимают русский, зачем лишние козни, если это можно указать в профиле ?
Иногда некоторым несколько раз одно и тоже (с разных позиций) объяснишь, а они, вообще, не понимают, что ты им пишешь. А может быть им, просто, другой язык привычней.
А другие понимают тоже с пол-намека.
Иногда некоторым несколько раз одно и тоже (с разных позиций) объяснишь, а они, вообще, не понимают, что ты им пишешь. А может быть им, просто, другой язык привычней.
Это я прекрасно понимаю, это особенно касается "поднебесной", но если они будут видеть как предпочтительно общаться, то и меньше подобных ситуаций будет.
На всех сайтах есть 8-10 языков общения поддержки, мы не обязаны знать 100+ языков.
Я уже вел переписку с жителем Германии в течении нескольких дней, потом на английском выяснили что прекрасно и он и я понимают русский, зачем лишние козни, если это можно указать в профиле ?
Указание языков пользователя в профиле поддерживаю.
Это намного упростит общение заказчиков и разработчиков, сэкономит людям массу времени, что в конечном итоге будет полезно и людям, и этому сервису.
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