Указывать в профиле язык общения

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При публикации на форуме, в маркете в фрилансе, желательно было бы указывать в профиле наиболее приветствуемые языки общения Автора, как вам такая идея ? Такое есть во всех соцсетях, но здесь до сих пор этого нет. Страна Автора - не показатель.

 
Vladimir Zubov:

При публикации на форуме, в маркете в фрилансе, желательно было бы указывать в профиле наиболее приветствуемые языки общения Автора, как вам такая идея ? Такое есть во всех соцсетях, но здесь до сих пор этого нет. Страна Автора - не показатель.


На форуме есть семь языковых секций:

языковые секции

и других языков нет. В каждой языковой секции общаются на языке этой секции.

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Vladimir Karputov:

На форуме есть семь языковых секций:


и других языков нет. В каждой языковой секции общаются на языке этой секции.


С языковыми секциями вопрос понятен. Я про продавцов маркета, они не могут знать сотни языков и семь языков знает не каждый. Указать бы предпочтительные языки для поддержки продуктов. Google переводчик я понимаю что никто не отменял, но я не могу контролировать и проверить как он перевел например на китайский.

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Я к тому что если человек из какой то страны, но была бы возможность указать в профиле какие языки он знает и на каких общается, а не так как сейчас, все под одну гребёнку, разделили условный мир MQL на 7 мь языков. А дальше пусть разбираются сами как общаться)

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Я уже вел переписку с жителем Германии в течении нескольких дней, потом на английском выяснили что прекрасно и он и я понимают русский, зачем лишние козни, если это можно указать в профиле ?

 

Иногда некоторым несколько раз одно и тоже (с разных позиций) объяснишь, а они, вообще, не понимают, что ты им пишешь. А может быть им, просто, другой язык привычней.  

А другие понимают тоже с пол-намека.  

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Aleksey Ivanov:
Иногда некоторым несколько раз одно и тоже (с разных позиций) объяснишь, а они, вообще, не понимают, что ты им пишешь. А может быть им, просто, другой язык привычней.   

Это я прекрасно понимаю, это особенно касается "поднебесной", но если они будут видеть как предпочтительно общаться, то и меньше подобных ситуаций будет.

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На всех сайтах есть 8-10 языков общения поддержки, мы не обязаны знать 100+ языков.

 
Vladimir Zubov:

Я уже вел переписку с жителем Германии в течении нескольких дней, потом на английском выяснили что прекрасно и он и я понимают русский, зачем лишние козни, если это можно указать в профиле ?

И у меня была такая ситуация. Мы выяснили это после того, как я написал текст га русском и забыл перевести. 

 

Указание языков пользователя в профиле поддерживаю.

Это намного упростит общение заказчиков и разработчиков, сэкономит людям массу времени, что в конечном итоге будет полезно и людям, и этому сервису.

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