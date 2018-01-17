2147483647 в буфере - страница 3

Новый комментарий
 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAND THE WINNER IS...............................

if(Trend_Up==EMPTY_VALUE && Trend_Down!=EMPTY_VALUE)

by Mr.Taras Slobodyanik


ОЧЕНЬ ИЗЯЩНО, ПРОСТО И - ГЛАВНОЕ! - ВСЁ РАБОТАЕТ!!!

(ну, тут должны быть всякие смайлики с шампанским, ленточками и прочая.... Смайликов у нас тут, к счастью, не водится) 

 
Artemij:
if(Trend_Up==EMPTY_VALUE && Trend_Down!=EMPTY_VALUE)

ОЧЕНЬ ИЗЯЩНО, ПРОСТО И - ГЛАВНОЕ! - ВСЁ РАБОТАЕТ!!! 

[Удален]  

Не совcем корректно

[Удален]  
Artemij:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAND THE WINNER IS...............................



is not you winner

Еще раз сравните значение буфера с нулём и с этой загадочной цифрой 2147483647 (это переполнение буфера, по сути тоже обнуления и ноль) и подобные казусы навсегда отпадут.

[Удален]  
Andrei Fandeev:

Андрей, тут уж сорри я даю примитивный совет, не от своей безграммотности, а как человеку получить сразу результат. Он потом переберет тысячи индикаторов и научится делать как надо, а пока это самый быстрый и простой результат, но и полностью корректен в том числе.

 
Vladimir Zubov:

Андрей, тут уж сорри я даю примитивный совет, не от своей безграммотности, а как человеку получить сразу результат. Он потом переберет тысячи индикаторов и научится делать как надо, а пока это самый быстрый и простой результат, но и полностью корректен в том числе.

Дык я ничего и не высказывал )))
Я просто обратил внимание топикстартера что я за сутки ранее дал ему подсказку "где копать" решение.
По моему мнению, кликнув по зелёной ссылочке , и ознакомившись что там пишут, ну просто невозможно НЕ найти решения самому.
 
Andrei Fandeev:

Андрей, Вы Абсолютно Правы!

Но. Из одинаковых кирпичей можно сложить и дворец эпохи ренессанса, и привокзальный клозет. Что до меня, мне просто понравилась изящность. Не столько самим фактом использования EMPTY_VALUE как такового, сколько конструкцией   !=

Trend_Down!=EMPTY_VALUE

А так-то, да. Вы правы. Собака порылась именно в этой области.

123
Новый комментарий