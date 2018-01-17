2147483647 в буфере - страница 3
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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAND THE WINNER IS...............................
by Mr.Taras Slobodyanik
ОЧЕНЬ ИЗЯЩНО, ПРОСТО И - ГЛАВНОЕ! - ВСЁ РАБОТАЕТ!!!
(ну, тут должны быть всякие смайлики с шампанским, ленточками и прочая.... Смайликов у нас тут, к счастью, не водится)
ОЧЕНЬ ИЗЯЩНО, ПРОСТО И - ГЛАВНОЕ! - ВСЁ РАБОТАЕТ!!!
Не совcем корректно
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAND THE WINNER IS...............................
is not you winner
Еще раз сравните значение буфера с нулём и с этой загадочной цифрой 2147483647 (это переполнение буфера, по сути тоже обнуления и ноль) и подобные казусы навсегда отпадут.
Андрей, тут уж сорри я даю примитивный совет, не от своей безграммотности, а как человеку получить сразу результат. Он потом переберет тысячи индикаторов и научится делать как надо, а пока это самый быстрый и простой результат, но и полностью корректен в том числе.
Андрей, тут уж сорри я даю примитивный совет, не от своей безграммотности, а как человеку получить сразу результат. Он потом переберет тысячи индикаторов и научится делать как надо, а пока это самый быстрый и простой результат, но и полностью корректен в том числе.
Я просто обратил внимание топикстартера что я за сутки ранее дал ему подсказку "где копать" решение.
По моему мнению, кликнув по зелёной ссылочке , и ознакомившись что там пишут, ну просто невозможно НЕ найти решения самому.
Андрей, Вы Абсолютно Правы!
Но. Из одинаковых кирпичей можно сложить и дворец эпохи ренессанса, и привокзальный клозет. Что до меня, мне просто понравилась изящность. Не столько самим фактом использования EMPTY_VALUE как такового, сколько конструкцией !=
Trend_Down!=EMPTY_VALUE
А так-то, да. Вы правы. Собака порылась именно в этой области.