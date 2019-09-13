Советники: Graphics editor MT4
Andrey Khatimlianskii:
Ссылка на правку видео.
Спасибо!
Вот правильная ссылка на видео.
Valeriy Medvedev:
Не совсем понятна завершающая фаза. Откуда взялся этот файл?
Вот именно мне тоже не понятно. Когда вставляю текст, то пишет ошибки. Может кто-нибудь помочь?
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Graphics editor MT4:
Утилита Graphics editor MT4 предназначена для создания и редактирования графических объектов типа:
Удобный и интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро и эффективно редактировать основные параметры графических объектов и сразу же видеть результат изменений.
Перед началом работы необходимо во входных параметрах выбрать угол привязки создаваемых объектов. Нельзя менять угол привязки в процессе работы.
Графические объекты создаются с параметрами по умолчанию. Для удобства пользователя видны только те поля ввода, которые доступны для редактирования выбранного объекта. Если объект не выделен, то все поля ввода скрыты.
Для корректного отображения символов при создании графических объектов желательно наличие шрифтов Wingdings, Wingdings 2, Wingdings 3, Webdings на вашем компьютере. Отсутствие шрифтов не критично, но ограничит ваши творческие возможности. В дополнение к шрифтам во входных параметрах можно выбрать еще один из 204 шрифтов.
Для хранения информации об объектах в папке Files создаются два файла типа CSV и TXT. В текстовом файле находятся сформированные редактором вызовы функций для создания графических объектов. Имена функций и порядок передачи параметров соответствуют примерам в Документации MQL4: OBJ_BUTTON, OBJ_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.
Пример записи в текстовом файле
Автор: Evgeniy Serov