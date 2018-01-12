Есть один индикатор, дает много ложных сигналов.

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Но если смотреть и изучить, оказывается все сигналы дают совет - как дальше пойдет рынок.

Вы меня поняли?

 
Alexander Ivanov:

Но если смотреть и изучить, оказывается все сигналы дают совет - как дальше пойдет рынок.

Вы меня поняли?


 
Alexander Ivanov:

Но если смотреть и изучить, оказывается все сигналы дают совет - как дальше пойдет рынок.

Вы меня поняли?

человек силён задним умом :-)

то есть на истории все индикаторы хороши и всегда что-то верно показывают

 
Maxim Kuznetsov:

человек силён задним умом :-)

то есть на истории все индикаторы хороши и всегда что-то верно показывают


? хм... ну вроде да...

Но вы возьмите любой индикатор и смотрите долго. 

Вот тогда что то выходит.

 
Alexander Ivanov:

Но если смотреть и изучить, оказывается все сигналы дают совет - как дальше пойдет рынок.

Вы меня поняли?

Александр, Вы, как всегда, заинтриговали. Какой индикатор Вы имеете ввиду ? RSI, MACD ? Вы же знаете, что лучше использовать несколько индикаторов, причём на разных таймфреймах. Это, так называемый, панорамный обзор. Чтобы принять решение, следует дождаться, когда сигналы от нескольких индикаторов будут сигналить в одну сторону. Какой индикатор Вы имеете ввиду ? Какой-то экзотический, которого нет в CodeBase ? 

[Удален]  
 
Alexander Ivanov:

? хм... ну вроде да...
Но вы возьмите любой индикатор и смотрите долго.
Вот тогда что то выходит.

Если долго мучиться - что-нибудь получится

 
Alexander Ivanov:

? хм... ну вроде да...

Но вы возьмите любой индикатор и смотрите долго. 

Вот тогда что то выходит.


а если перед этим еще и грибочков поесть...

 
Victor Ziborov:

Александр, Вы, как всегда, заинтриговали. Какой индикатор Вы имеете ввиду ? RSI, MACD ? Вы же знаете, что лучше использовать несколько индикаторов, причём на разных таймфреймах. Это, так называемый, панорамный обзор. Чтобы принять решение, следует дождаться, когда сигналы от нескольких индикаторов будут сигналить в одну сторону. Какой индикатор Вы имеете ввиду ? Какой-то экзотический, которого нет в CodeBase ? 


Привет всем!


вот этот индикатор,

Тут мнооого ложных сигналов. Но если смотреть долго.... начинаешь понимать))


 
Alexander Ivanov:

Привет всем!

вот этот индикатор,

Тут мнооого ложных сигналов. Но если смотреть долго.... начинаешь понимать))

Я патсталом от ваших постов =)

 

hahahahaahha)))

многие говорят-пишут, что этот индикатор не точный-сливатор-корявый-дундукетский итд итп...)))

А мне он он как тепловизор в ночи :))

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