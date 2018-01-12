Есть один индикатор, дает много ложных сигналов.
Но если смотреть и изучить, оказывается все сигналы дают совет - как дальше пойдет рынок.
Вы меня поняли?
человек силён задним умом :-)
то есть на истории все индикаторы хороши и всегда что-то верно показывают
человек силён задним умом :-)
то есть на истории все индикаторы хороши и всегда что-то верно показывают
? хм... ну вроде да...
Но вы возьмите любой индикатор и смотрите долго.
Вот тогда что то выходит.
Но если смотреть и изучить, оказывается все сигналы дают совет - как дальше пойдет рынок.
Вы меня поняли?
Александр, Вы, как всегда, заинтриговали. Какой индикатор Вы имеете ввиду ? RSI, MACD ? Вы же знаете, что лучше использовать несколько индикаторов, причём на разных таймфреймах. Это, так называемый, панорамный обзор. Чтобы принять решение, следует дождаться, когда сигналы от нескольких индикаторов будут сигналить в одну сторону. Какой индикатор Вы имеете ввиду ? Какой-то экзотический, которого нет в CodeBase ?
? хм... ну вроде да...
Но вы возьмите любой индикатор и смотрите долго.
Вот тогда что то выходит.
Если долго мучиться - что-нибудь получится
? хм... ну вроде да...
Но вы возьмите любой индикатор и смотрите долго.
Вот тогда что то выходит.
а если перед этим еще и грибочков поесть...
Александр, Вы, как всегда, заинтриговали. Какой индикатор Вы имеете ввиду ? RSI, MACD ? Вы же знаете, что лучше использовать несколько индикаторов, причём на разных таймфреймах. Это, так называемый, панорамный обзор. Чтобы принять решение, следует дождаться, когда сигналы от нескольких индикаторов будут сигналить в одну сторону. Какой индикатор Вы имеете ввиду ? Какой-то экзотический, которого нет в CodeBase ?
Привет всем!
вот этот индикатор,
Тут мнооого ложных сигналов. Но если смотреть долго.... начинаешь понимать))
Привет всем!
вот этот индикатор,
Тут мнооого ложных сигналов. Но если смотреть долго.... начинаешь понимать))
Я патсталом от ваших постов =)
hahahahaahha)))
многие говорят-пишут, что этот индикатор не точный-сливатор-корявый-дундукетский итд итп...)))
А мне он он как тепловизор в ночи :))
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Но если смотреть и изучить, оказывается все сигналы дают совет - как дальше пойдет рынок.
Вы меня поняли?