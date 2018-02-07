повторение XAUUSD-USDJPY(цель1350) ,возможно?

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повторение парой XAUUSD графика USDJPYповторение парой XAUUSD графика USDJPY
 

Привет!


1335  ближе к реальности. Вот там можно думать дальше.

 
Вроде всё идёт по плану
 
  Если присмотреться и брать во внимание только волновые движения не обращаю на временной интервал,то совпадающих точек на много больше чем я отметил.
 

Сергей, Вы заметили замечательную закономерность. Но в будущем эта закономерность исчезнет. Так что строить на основании этой "закономерности" серьёзную торговую стратегию не стоит.

 
Victor Ziborov:

Сергей, Вы заметили замечательную закономерность. Но в будущем эта закономерность исчезнет. Так что строить на основании этой "закономерности" серьёзную торговую стратегию не стоит.


я это понимаю,но можно попробовать построить модель поведения цены,что то на подобие волн эллиота

 
всё по плану
[Удален]  
Sergey Gamayurov:

Я думаю сейчас есть смысл открывать шорт по золоту

 

всё прям повторяется.цена почти дошла до предыдущего максимума,потом откатилась,затем его пробила и пошла в низ,как на японской ене)

 
повторение XAUUSD-USDJPY(цель XAUUSD 1263.00 ) Если всё пойдёт,так как я предполагаю,то цена XAUUSD дойдёт до 1263.00
 

Золото

     Скрин за начало февраля , коррекция a-b-c , где "с" вышло в равенство с волной "а" , т.е. минимальные условия в коррекции выполнены .

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