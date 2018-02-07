повторение XAUUSD-USDJPY(цель1350) ,возможно?
повторение парой XAUUSD графика USDJPY
Привет!
1335 ближе к реальности. Вот там можно думать дальше.
Сергей, Вы заметили замечательную закономерность. Но в будущем эта закономерность исчезнет. Так что строить на основании этой "закономерности" серьёзную торговую стратегию не стоит.
Victor Ziborov:
Сергей, Вы заметили замечательную закономерность. Но в будущем эта закономерность исчезнет. Так что строить на основании этой "закономерности" серьёзную торговую стратегию не стоит.
я это понимаю,но можно попробовать построить модель поведения цены,что то на подобие волн эллиота
всё прям повторяется.цена почти дошла до предыдущего максимума,потом откатилась,затем его пробила и пошла в низ,как на японской ене)
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