#property icon не отображаются иконки скомпилированных программ в среде Windows (МТ4/5)
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- файлы типа .ico
- Иконки из MT4
мне кажется эту фишку давно убрали ? у меня и без переустановки Windows пропали все иконки на всех ex5 ex4
К сожалению, эту возможность давно убрали.
К сожалению, эту возможность давно убрали.
очень жаль( так как когда в папке много программ и все разные отличать по картинкам (пусть даже оч. маленьким) намного удобнее
Иконка в левом верхнем углу окна терминала задается файлом terminal.ico в папке терминала.
В одну папку сложите ярлыки всех терминалов и других программ и задайте им иконки, скачанные из интернета:
Свойства --> Сменить значок. Это верно и для МТ4 и для МТ5
Иконка в левом верхнем углу окна терминала задается файлом terminal.ico в папке терминала.
В одну папку сложите ярлыки всех терминалов и других программ и задайте им иконки, скачанные из интернета:
Свойства --> Сменить значок. Это верно и для МТ4 и для МТ5
речь про другие иконки
У меня опять перестали отображаться иконки экзешников .ex4 . После января, когда этот эффект обсуждался долго и упорно отображались, а сейчас нет. Это так у меня одного или у всех?
У меня опять перестали отображаться иконки экзешников .ex4 . После января, когда этот эффект обсуждался долго и упорно отображались, а сейчас нет. Это так у меня одного или у всех?
Наверно вы пытались открыть файл другой программой и поставили галочку использовать эту программу по умолчанию.
Ну да у всех файлов ex4 вид - белый лист. Ну сделал открывать МТ отображается его иконка. Как свою -то уникальную, забитую в пропети отобразить?
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#property icon не отображаются иконки скомпилированных программ в среде Windows (МТ4/5)
MetaQuotes Software Corp., 2018.01.09 15:36
К сожалению, эту возможность давно убрали.
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