#property icon не отображаются иконки скомпилированных программ в среде Windows (МТ4/5)

Новый комментарий
 
пере установил винду перестали отображаться иконки программ (установленные при помощи директивы #property) которые всегда были , как их вернуть)) ? в 4/5 в ситуация одинаковая



 

мне кажется эту фишку давно убрали ? у меня и без переустановки Windows пропали все иконки на всех ex5 ex4 

 

К сожалению, эту возможность давно убрали.

 
MetaQuotes Software Corp.:

К сожалению, эту возможность давно убрали.


очень жаль( так как когда в папке много программ и все разные отличать по картинкам (пусть даже оч. маленьким) намного удобнее

 

   Иконка в левом верхнем углу окна терминала задается файлом terminal.ico в папке терминала.

В одну папку сложите ярлыки всех терминалов и других программ и задайте им иконки, скачанные из интернета:

  Свойства --> Сменить значок.     Это верно и для МТ4 и для МТ5

 
STARIJ:

   Иконка в левом верхнем углу окна терминала задается файлом terminal.ico в папке терминала.

В одну папку сложите ярлыки всех терминалов и других программ и задайте им иконки, скачанные из интернета:

  Свойства --> Сменить значок.     Это верно и для МТ4 и для МТ5


речь про другие иконки

 

У меня опять перестали отображаться иконки экзешников .ex4 . После января, когда этот эффект обсуждался долго и упорно отображались, а сейчас нет. Это так у меня одного или у всех?

 
Aleksey Ivanov:

У меня опять перестали отображаться иконки экзешников .ex4 . После января, когда этот эффект обсуждался долго и упорно отображались, а сейчас нет. Это так у меня одного или у всех?

Наверно вы пытались открыть файл другой программой и поставили галочку использовать эту программу по умолчанию. 
И все файлы этого типа приняли иконку программы? 
 
Vladislav Andruschenko:
Наверно вы пытались открыть файл другой программой и поставили галочку использовать эту программу по умолчанию. 
И все файлы этого типа приняли иконку программы? 
Ну да у всех файлов ex4 вид - белый лист. Ну сделал открывать МТ отображается его иконка. Как свою -то уникальную, забитую в пропети отобразить?
 
Aleksey Ivanov:
Ну да у всех файлов ex4 вид - белый лист. Ну сделал открывать МТ отображается его иконка. Как свою -то уникальную, забитую в пропети отобразить?
 
Жаль. Со своими иконками веселее было. Что никак нельзя что ли эту возможность обратно восстановить?  
Новый комментарий