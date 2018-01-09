Нужна программа

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Знаю что пишу не по теме но надежда только на профи...

Старею, многое не помню, нужна программа последовательности списка дел

Для примера

(Чек бокс)Утро

  • (Чек бокс) проснуться
  • (Чек бокс) умыться
  • (Чек бокс) почистить зубы

(Чек бокс) Обед

  • (Чек бокс) поспать
  • (Чек бокс) поесть 
  • (Чек бокс) посмотреть 

(Чек бокс) Полдник 

  • (Чек бокс) Поесть
  • (Чек бокс) поспать
    • (Чек бокс) сделать 1
    • (Чек бокс) сделать 2
    • (Чек бокс) сделать 3

Может кто то знает софт который поможет составить такой список ?


И еще момент, такой план делается на каждый день недели, понедельник вторник среда и т д

Важно что бы если гдето я добавил новое действие например выпить мезим, то это действие должно продублироваться во все планы всех дней и в прошлые то же...

 

эксель

 
Nikolay Ivanov:

эксель


Спасибо, сейчас его и использую, просто думал что есть софт..

 
Vladimir Pastushak:

Спасибо, сейчас его и использую, просто думал что есть софт..


Наверное, про распорядок дня это шутка ) Для проектов и текущих задач использую MS Project 2016 из пакета MS Office, очень удобно

также бесплатный аналог ms project

 
Alexey Volchanskiy:

Наверное, про распорядок дня это шутка ) Для проектов и текущих задач использую MS Project 2016 из пакета MS Office, очень удобно

также бесплатный аналог ms project


Это не шутка это пример, спасибо.

 
Vladimir Pastushak:

Это не шутка это пример, спасибо.

Помнить все для андроида.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luitech.remindit

 
Aleksandr Khrulev:
Помнить все для андроида.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luitech.remindit


эх, надо свою сюню экспириа менять, андроид память жрет, как голодная свинья тюрю

4 гига flash сейчас просто ни о чем, а на внешнюю флешку почти ничего не ставится, версия 4.4.4

жаль, аккумулятор держит отлично, игры мне не нужны, экран устраивает, но память забита полностью, ничего не поставить

 


Аутлук, знакомый юзает, там вроде и сигналы можно приделать

 
poruchik:


Аутлук, знакомый юзает, там вроде и сигналы можно приделать


да, давно не  юзал, там тоже есть календарь

но нет диаграммы Ганта и прочих примочек, специфичных для планирования работ

 
Alexey Volchanskiy:

да, давно не  юзал, там тоже есть календарь

но нет диаграммы Ганта и прочих примочек, специфичных для планирования работ

Еще хорошо бы сетевой график и график обеспеченности

 
STARIJ:

Еще хорошо бы сетевой график и график обеспеченности


не в курсе, я использую довольно мизерный объем возможностей

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