Нужна программа
эксель
эксель
Спасибо, сейчас его и использую, просто думал что есть софт..
Спасибо, сейчас его и использую, просто думал что есть софт..
Наверное, про распорядок дня это шутка ) Для проектов и текущих задач использую MS Project 2016 из пакета MS Office, очень удобно
Наверное, про распорядок дня это шутка ) Для проектов и текущих задач использую MS Project 2016 из пакета MS Office, очень удобно
Это не шутка это пример, спасибо.
Это не шутка это пример, спасибо.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luitech.remindit
Помнить все для андроида.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luitech.remindit
эх, надо свою сюню экспириа менять, андроид память жрет, как голодная свинья тюрю
4 гига flash сейчас просто ни о чем, а на внешнюю флешку почти ничего не ставится, версия 4.4.4
жаль, аккумулятор держит отлично, игры мне не нужны, экран устраивает, но память забита полностью, ничего не поставить
Аутлук, знакомый юзает, там вроде и сигналы можно приделать
да, давно не юзал, там тоже есть календарь
но нет диаграммы Ганта и прочих примочек, специфичных для планирования работ
да, давно не юзал, там тоже есть календарь
но нет диаграммы Ганта и прочих примочек, специфичных для планирования работ
Еще хорошо бы сетевой график и график обеспеченности
Еще хорошо бы сетевой график и график обеспеченности
не в курсе, я использую довольно мизерный объем возможностей
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Знаю что пишу не по теме но надежда только на профи...
Старею, многое не помню, нужна программа последовательности списка дел
Для примера
(Чек бокс)Утро
(Чек бокс) Обед
(Чек бокс) Полдник
Может кто то знает софт который поможет составить такой список ?
И еще момент, такой план делается на каждый день недели, понедельник вторник среда и т д
Важно что бы если гдето я добавил новое действие например выпить мезим, то это действие должно продублироваться во все планы всех дней и в прошлые то же...