Народ срочно нужен индикатор.
Народ подскажите может есть такой индикатор или скрипт который бы делал бары толще на указанные параметры. Вот пример 1 картинка из МТ 4, а нужно как на 2 картинке.
На рисунках просто разные масштабы. Поэтому пока ответ такой: используйте кнопки "+" и "-" для изменения масштаба. Если имеете в виду что-то другое, то потребуется более развернутое объяснение.
На рисунках просто разные масштабы. Поэтому пока ответ такой: используйте кнопки "+" и "-" для изменения масштаба. Если имеете в виду что-то другое, то потребуется более развернутое объяснение.
на рисунках просто разные терминалы и кнопки изменения масштаба в данном случае не помогут.
Автору: индикатор не встречал, обратитесь во фриланс, там вам помогут
на рисунках просто разные терминалы и кнопки изменения масштаба в данном случае не помогут.
Автору: индикатор не встречал, обратитесь во фриланс, там вам помогут
Спасибо.
Посмотри вот этот бесплатный индикатор
- отзывов: 2
- 2017.05.17
- Alexey Viktorov
- www.mql5.com
Посмотри вот этот бесплатный индикатор
Спасибо большое ,вот если бы на МТ4.
Спасибо большое ,вот если бы на МТ4.
Увы... В mql4 нет такого графического построения. Свечи можно сделать гистограммами, а вот бары нарисовать...
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Народ подскажите может есть такой индикатор или скрипт который бы делал бары толще на указанные параметры. Вот пример 1 картинка из МТ 4, а нужно как на 2 картинке.