Народ срочно нужен индикатор.

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Народ подскажите может есть такой индикатор или скрипт который бы делал бары толще на указанные параметры. Вот пример 1 картинка из МТ 4, а нужно как на 2 картинке.



 
aleksandrgrizzl:

Народ подскажите может есть такой индикатор или скрипт который бы делал бары толще на указанные параметры. Вот пример 1 картинка из МТ 4, а нужно как на 2 картинке.


На рисунках просто разные масштабы. Поэтому пока ответ такой: используйте кнопки "+" и "-" для изменения масштаба. Если имеете в виду что-то другое, то потребуется более развернутое объяснение.

 
Ihor Herasko:

На рисунках просто разные масштабы. Поэтому пока ответ такой: используйте кнопки "+" и "-" для изменения масштаба. Если имеете в виду что-то другое, то потребуется более развернутое объяснение.


на рисунках просто разные терминалы и кнопки изменения масштаба в данном случае не помогут. 

Автору: индикатор не встречал, обратитесь во фриланс, там вам помогут

 
Rafil Nurmukhametov:

на рисунках просто разные терминалы и кнопки изменения масштаба в данном случае не помогут. 

Автору: индикатор не встречал, обратитесь во фриланс, там вам помогут


Спасибо.

 

Посмотри вот этот бесплатный индикатор

Технический индикатор My Color Candles
Технический индикатор My Color Candles
  • отзывов: 2
  • 2017.05.17
  • Alexey Viktorov
  • www.mql5.com
Просто прикрепите индикатор к графику и выберите по каким ценам строить свечи или бары. Параметры индикатора После удаления индикатора вид графика возвращается к предыдущему виду.
 
Alexey Viktorov:

Посмотри вот этот бесплатный индикатор


Спасибо большое ,вот если бы на МТ4.

 
aleksandrgrizzl:

Спасибо большое ,вот если бы на МТ4.

Увы... В mql4 нет такого графического построения. Свечи можно сделать гистограммами, а вот бары нарисовать...

 


Можно и бары (другого ТФ, по крайней мере) часовки на М5

Custom candle поищи индикатор

 
poruchik:


Можно и бары (другого ТФ, по крайней мере) часовки на М5

Custom candle поищи индикатор


вот это ему надо(клик по картинке), а вы со старшего тайма предлагаете...


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