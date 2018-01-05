Сигнальный советник или индикатор, сканирующий все валютные пары - страница 2
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Что-то типа такого нужно?
Что-то типа такого нужно?
Думаю, примерно такое: чтобы робот определял графические паттерны, сканируя все доступные пары. Например, обнаружен нисходящий клин и оценена примерная цель дальнейшего движения. А потом можно просто вывести данные на экран, а можно открыть позицию автоматически.
Думаю, примерно такое: чтобы робот определял графические паттерны, сканируя все доступные пары. Например, обнаружен нисходящий клин и оценена примерная цель дальнейшего движения. А потом можно просто вывести данные на экран, а можно открыть позицию автоматически.
нет, не графические паттерны.
а типа простого пересечения машек.
нет, не графические паттерны.
а типа простого пересечения машек.
типа, но не машек ... ))
пипец.. а в начале было слово:
"скажите, может есть у кого сигнальный советник или индикатор, сканирующий все валютные пары, которые есть в обзоре рынка,
на наличие запрограммированного паттерна и подающего сигнал при появлении паттерна."
вы сами то себя слышите? есть понимание того что ищете?
и вот это крайне увлекательно:
"типа простого пересечения машек.
типа, но не машек" ...
пипец.. а в начале было слово:
"скажите, может есть у кого сигнальный советник или индикатор, сканирующий все валютные пары, которые есть в обзоре рынка,
на наличие запрограммированного паттерна и подающего сигнал при появлении паттерна."
вы сами то себя слышите? есть понимание того что ищете?
и вот это крайне увлекательно:
"типа простого пересечения машек.
типа, но не машек" ...
Это диверсия, модератор исправил пост)))