Сигнальный советник или индикатор, сканирующий все валютные пары - страница 2

Новый комментарий
 

Что-то типа такого нужно?


 
Ihor Herasko:

Что-то типа такого нужно?



Думаю, примерно такое: чтобы робот определял графические паттерны, сканируя все доступные пары. Например, обнаружен нисходящий клин и оценена примерная цель дальнейшего движения. А потом можно просто вывести данные на экран, а можно открыть позицию автоматически. 

 
Sergey Vradiy:

Думаю, примерно такое: чтобы робот определял графические паттерны, сканируя все доступные пары. Например, обнаружен нисходящий клин и оценена примерная цель дальнейшего движения. А потом можно просто вывести данные на экран, а можно открыть позицию автоматически. 

нет, не графические паттерны.

а типа простого пересечения машек.

 
Roman Kutemov:

нет, не графические паттерны.

а типа простого пересечения машек.

типа, но не машек ... ))

пипец.. а в начале было слово:


"скажите, может есть у кого сигнальный советник или индикатор, сканирующий все валютные пары, которые есть в обзоре рынка,

на наличие запрограммированного паттерна и подающего сигнал при появлении паттерна."


вы сами то себя слышите? есть понимание того что ищете?

и вот это крайне увлекательно:

"типа простого пересечения машек.

типа, но не машек" ...

 
Yury Antipov:

пипец.. а в начале было слово:


"скажите, может есть у кого сигнальный советник или индикатор, сканирующий все валютные пары, которые есть в обзоре рынка,

на наличие запрограммированного паттерна и подающего сигнал при появлении паттерна."


вы сами то себя слышите? есть понимание того что ищете?

и вот это крайне увлекательно:

"типа простого пересечения машек.

типа, но не машек" ...

Это диверсия, модератор исправил пост)))

12
Новый комментарий