Определение максимальной и минимальной цены закрытия за предыдущий день часового бара - страница 3
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Еще бы уметь с ними работать, а то зеленый еще в этой теме
Создайте скрипт и уберите все строки из него(только строку "#property strict" оставьте) и скопируйте мой код, скомпилируйте. Потом запустите на график.
Создайте скрипт и уберите все строки из него(только строку "#property strict" оставьте) и скопируйте мой код, скомпилируйте. Потом запустите на график.
Вообще ничего не показывает...
Теперь поясните, что Вы хотели сделать здесь?
Чтобы выделить код, помещайте код в SRC. На картинке показал, где эта кнопка.
Вообще ничего не показывает...
Покажите весь код. Я Вас научу мкл пользоваться) Пока пару дней есть свободных.
Теперь поясните, что Вы хотели сделать здесь?
Чтобы выделить код, помещайте код в SRC. На картинке показал, где эта кнопка.
Найти среднее значение между максимум и минимумом на индикаторе ATR
Покажите весь код.
Я создал скрипт и просто ваш код переместил, запустил и ничего
Я создал скрипт и просто ваш код переместил, запустил и ничего
Вот все теперь скопируйте и здесь выложите, тогда ясно будет.
Вот все теперь скопируйте и здесь выложите, тогда ясно будет.
Это мкл4? Вызываете скрипт из раздела скрипты, два раза левой кнопкой.
Уважаемые господа-товарищи модераторы, вот решил помочь новичку и начинаются тормоза на форуме. Вам помогаю в продвижении, а Вы фигней начинаете страдать.