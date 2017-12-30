Определение максимальной и минимальной цены закрытия за предыдущий день часового бара - страница 3

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mrostrich:

Еще бы уметь с ними работать, а то зеленый еще в этой теме


Создайте скрипт и уберите все строки из него(только строку "#property strict" оставьте) и скопируйте мой код, скомпилируйте. Потом запустите на график.

 
forexman77:

Создайте скрипт и уберите все строки из него(только строку "#property strict" оставьте) и скопируйте мой код, скомпилируйте. Потом запустите на график.


Вообще ничего не показывает...

 

Теперь поясните, что Вы хотели сделать здесь?

// ATR // Среднее значение // 

   double ATR=iATR(NULL, 0, InpAtrPeriod, 0);

   double max=-10000, min=10000;

   for(int n=0; n<WindowFirstVisibleBar();n++)

   {

      ATR=iATR(NULL, 0, InpAtrPeriod, n);

      if(max<ATR)max=ATR;

      if(min>ATR)min=ATR;

   }

   min-=0.0001; max+=0.0001;

   a = (min + max) / 2;

Чтобы выделить код, помещайте код в SRC. На картинке показал, где эта кнопка.


 
mrostrich:

Вообще ничего не показывает...


Покажите весь код. Я Вас научу мкл пользоваться) Пока пару дней есть свободных.

 
forexman77:

Теперь поясните, что Вы хотели сделать здесь?

Чтобы выделить код, помещайте код в SRC. На картинке показал, где эта кнопка.



Найти среднее значение между максимум и минимумом на индикаторе ATR

 
forexman77:

Покажите весь код.


Я создал скрипт и просто ваш код переместил, запустил и ничего

 
mrostrich:

Я создал скрипт и просто ваш код переместил, запустил и ничего


Вот все теперь скопируйте и здесь выложите, тогда ясно будет.

 
forexman77:

Вот все теперь скопируйте и здесь выложите, тогда ясно будет.

#property strict

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function                                    |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

  {

int h=0,barshift=0,indexPlus=0, iMax=0, iMin=0;

double CloseMax=0.0, CloseMin=0.0;

h=Hour();

datetime data=iTime(NULL,PERIOD_D1,1);//время открытия вчерашнего дневного бара  

barshift=iBarShift(NULL,PERIOD_H1,data);//индекс первого часового бара, вчерашнего дня

indexPlus=barshift-h;

iMax=iHighest(NULL,PERIOD_H1,MODE_CLOSE,h,indexPlus);//индекс максимума часового бара 

iMin=iLowest(NULL,PERIOD_H1,MODE_CLOSE,h,indexPlus);//индекс минимума часового бара 

CloseMax=Close[iMax];

CloseMin=Close[iMin]; 

Alert("время начала=",Time[barshift],"время оконч.=",Time[indexPlus],"время макс.=",Time[iMax],"время минимума=",Time[iMin]);

   

  }

//+------------------------------------------------------------------+
 
mrostrich:

Это мкл4? Вызываете скрипт из раздела скрипты, два раза левой кнопкой.

Уважаемые господа-товарищи модераторы, вот решил помочь новичку и начинаются тормоза на форуме. Вам помогаю в продвижении, а Вы фигней начинаете страдать.

 
Перед выполнением скрипта его надо откомпилировать. Для отладки поместить алерты после каждого оператора. После отладки удалить
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