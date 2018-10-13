Уровни по пикам ZigZag из mql5 в mql4
Файлы:
ZigZag_stairs.mq4 10 kb
poruchik:
Спасибо, но не подойдёт такой вариант.
Важно чтобы линии продолжались, а не отрезками были до следующего пика.
Taras Slobodyanik:
есть такой продукт)
Тоже не то))
Все пики должны отрисовываться по текущий бар, даже если они были отработаны.
Файлы:
poruchik:
Вот это то что нужно))
Буду его редактировать под свои нужды (удаление линий, цвет и т.д.)
Спасибо.
NatashkaFX :
Нет опыта с mql5, но знаю что функции почти похожи, но формулировка разная.
Проблема с выделенным , направьте на путь истинный:
Здравствуй
Когда я компилирую это в мета-редакторе, я получаю
1. «BarsCalculated» - функция не определена
«2. CopyBuffer '- функция не определена
3. «CopyBuffer» - функция не определена 137 7
Пожалуйста, помогите?
Спасибо
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Нет опыта с mql5, но знаю что функции почти похожи, но формулировка разная.
Проблема с выделенным, направьте на путь истинный: