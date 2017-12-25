глобал систем иррор

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разве не 2 с половиной часа назад должны были начаться торги или я опять в универ в тапочках пришёл?

как на стенку смотрю. 4 брокера.

 
dimanep:

разве не 2 с половиной часа назад должны были начаться торги или я опять в универ в тапочках пришёл?

как на стенку смотрю. 4 брокера.

Католическое рождество. Торги начнутся в 9-10 утра 26.12.2017.
 

коррелирующие рождество. я как за работу та праздник. ну с праздничком всех.

 

Кое-какие пары все же торгуются, но вяло... Например USDJPY

 

как вояльность после праздиков, кто наблюдал? 

 
dimanep:

как вояльность после праздиков, кто наблюдал? 

Наверное так

 

полезное инфо! 

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