глобал систем иррор
dimanep:Католическое рождество. Торги начнутся в 9-10 утра 26.12.2017.
разве не 2 с половиной часа назад должны были начаться торги или я опять в универ в тапочках пришёл?
как на стенку смотрю. 4 брокера.
коррелирующие рождество. я как за работу та праздник. ну с праздничком всех.
как вояльность после праздиков, кто наблюдал?
полезное инфо!
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разве не 2 с половиной часа назад должны были начаться торги или я опять в универ в тапочках пришёл?
как на стенку смотрю. 4 брокера.