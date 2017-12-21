Аренда или сигнал советника?
Если один и тот же советник сдаётся в маркете и он же торгует в сервисе Сигналы,при этом цены одинаковые-чему Вы отдадите предпочтение,если заинтересуетесь?
смотря какой советник. :-)
и тот и другой ответ мусор
советники не могут стоить 30 баксов
и тот и другой ответ мусор
советники не могут стоить 30 баксов
и сигнал за 30?-сколько же тогда...
Пусть советник стоит 1000 $-я про его аренду в 30$/мес
и сигнал за 30?-сколько же тогда...
сигнал оплачивается по факту процентом от прибыли. Например 40-50%но все это мое субъективное мнение, не более того
сигнал оплачивается по факту процентом от прибыли. Например 40-50%но все это мое субъективное мнение, не более того
Я Вас понял...-было бы круто!
Просто MQL не брокер...как это вознаграждение будет получать поставщик?Механизма вообще не вижу...Наверняка,этим вопросом разрабы уже занимались...
Поэтому,хотелось бы в существующей среде понять интересы...
оба варианты - это одно и тоже, практически..
сигнал оплачивается по факту процентом от прибыли. Например 40-50%но все это мое субъективное мнение, не более того
ога, и оплачивать купленный советник из тех денег что он заработал.. и ложить на депозит в банк те деньги, что он сам же одолжил под меньший процент... так экономика не работает..
оба варианты - это одно и тоже, практически..
В варианте с сигналом-всё настроено.
А вот,по моему мнению,другой вариант:
В маркете есть очень много тестерных граалей.
Ведь как построена работа маркета? Ты скачиваешь советник, тестируешь его в тестере, потом покупаешь.
Значит что нужно разработчику сделать? Главное чтобы продукт в тестере показал нужный результат! а как там будет в торговле - не важно.
А на сигнале вы видите реальную работу советника в торговле.
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