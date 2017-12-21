Аренда или сигнал советника?

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Если один и тот же советник сдаётся в маркете и он же торгует в сервисе Сигналы,при этом цены одинаковые-чему Вы отдадите предпочтение,если заинтересуетесь?

 

смотря какой советник. :-)

 

и тот и другой ответ мусор

советники не могут стоить 30 баксов

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Mickey Moose:

и тот и другой ответ мусор

советники не могут стоить 30 баксов


и сигнал за 30?-сколько же тогда...

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Пусть советник стоит 1000 $-я про его аренду в 30$/мес

 
Nikolay Gaylis:

и сигнал за 30?-сколько же тогда...


сигнал оплачивается по факту процентом от прибыли. Например 40-50%

но все это мое субъективное мнение, не более того
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Mickey Moose:

сигнал оплачивается по факту процентом от прибыли. Например 40-50%

но все это мое субъективное мнение, не более того

Я Вас понял...-было бы круто!

Просто MQL не брокер...как это вознаграждение будет получать поставщик?Механизма вообще не вижу...Наверняка,этим вопросом разрабы уже занимались...

Поэтому,хотелось бы в существующей среде понять интересы...

 

оба варианты - это одно и тоже, практически..


Mickey Moose:

сигнал оплачивается по факту процентом от прибыли. Например 40-50%

но все это мое субъективное мнение, не более того

 ога, и оплачивать купленный советник из тех денег что он заработал.. и ложить на депозит в банк те деньги, что он сам же одолжил под меньший процент... так экономика не работает.. 

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Nikolay Ivanov:

оба варианты - это одно и тоже, практически..


В варианте с сигналом-всё настроено.

А вот,по моему мнению,другой вариант:


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В маркете есть очень много тестерных граалей.

Ведь как построена работа маркета? Ты скачиваешь советник, тестируешь его в тестере, потом покупаешь.

Значит что нужно разработчику сделать? Главное чтобы  продукт в тестере показал нужный результат! а как там будет в торговле - не важно.

А на сигнале вы видите реальную работу советника в торговле.

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