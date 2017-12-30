советник не совершает сделки

Новый комментарий
 
советник не совершает сделки хотя правильно настроен и включён и в тестере стратегий тоже совершает сделки за прошедшее время а в реальном времени нет ноль имоций
 
Aleksandr Petrunin:
советник не совершает сделки хотя правильно настроен и включён и в тестере стратегий тоже совершает сделки за прошедшее время а в реальном времени нет ноль имоций

Смотрите в логах экспертов возможные ошибки. Также, возможно, в реале советнику не подходит спред. Попробуйте поставит в тестере такой спред и проверить.

Не видя кода советника, можно только гадать, в чем дело.

 
Aleksandr Petrunin:
советник не совершает сделки хотя правильно настроен и включён и в тестере стратегий тоже совершает сделки за прошедшее время а в реальном времени нет ноль имоций
 Обратите внимание в терминале кнопка   Должна так, если красная - это тормоз
 
Aleksandr Petrunin:
советник не совершает сделки хотя правильно настроен и включён и в тестере стратегий тоже совершает сделки за прошедшее время а в реальном времени нет ноль имоций
выложите код и вам возможно помогут)
 
Aleksandr Petrunin:
советник не совершает сделки хотя правильно настроен и включён и в тестере стратегий тоже совершает сделки за прошедшее время а в реальном времени нет ноль имоций

если на реальном счете, то может оно и к лучшему.

 

Конечно без кода можно только попробовать телепатией заняться. Один из вариантов полученных по средствам телепатии. В тестере посмотреть с каким интервалом эксперт открывает сделки, может он и там берет парочку сделок в месяц.

[Удален]  
Все-таки надо начинать с кнопки. С Новым Годом  и пора отдохнуть!!!
Новый комментарий