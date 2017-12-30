советник не совершает сделки
советник не совершает сделки хотя правильно настроен и включён и в тестере стратегий тоже совершает сделки за прошедшее время а в реальном времени нет ноль имоций
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Aleksandr Petrunin:
советник не совершает сделки хотя правильно настроен и включён и в тестере стратегий тоже совершает сделки за прошедшее время а в реальном времени нет ноль имоций
советник не совершает сделки хотя правильно настроен и включён и в тестере стратегий тоже совершает сделки за прошедшее время а в реальном времени нет ноль имоций
Смотрите в логах экспертов возможные ошибки. Также, возможно, в реале советнику не подходит спред. Попробуйте поставит в тестере такой спред и проверить.
Не видя кода советника, можно только гадать, в чем дело.
Aleksandr Petrunin:Обратите внимание в терминале кнопка Должна так, если красная - это тормоз
советник не совершает сделки хотя правильно настроен и включён и в тестере стратегий тоже совершает сделки за прошедшее время а в реальном времени нет ноль имоций
советник не совершает сделки хотя правильно настроен и включён и в тестере стратегий тоже совершает сделки за прошедшее время а в реальном времени нет ноль имоций
Aleksandr Petrunin:выложите код и вам возможно помогут)
советник не совершает сделки хотя правильно настроен и включён и в тестере стратегий тоже совершает сделки за прошедшее время а в реальном времени нет ноль имоций
советник не совершает сделки хотя правильно настроен и включён и в тестере стратегий тоже совершает сделки за прошедшее время а в реальном времени нет ноль имоций
Aleksandr Petrunin:
советник не совершает сделки хотя правильно настроен и включён и в тестере стратегий тоже совершает сделки за прошедшее время а в реальном времени нет ноль имоций
советник не совершает сделки хотя правильно настроен и включён и в тестере стратегий тоже совершает сделки за прошедшее время а в реальном времени нет ноль имоций
если на реальном счете, то может оно и к лучшему.
Конечно без кода можно только попробовать телепатией заняться. Один из вариантов полученных по средствам телепатии. В тестере посмотреть с каким интервалом эксперт открывает сделки, может он и там берет парочку сделок в месяц.
Все-таки надо начинать с кнопки. С Новым Годом и пора отдохнуть!!!
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