Нужен совет опытных трейдеров. - страница 2
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в году не 7 месяцев
А профит фактор, просадки? на что обращают внимание?
просадка на тот момент была 40%.
вот так сделай - будешь на коне.
просадка на тот момент была 40%.
Красиво. Но просадка в 40% это же почти слив. Если по 20% к предыдущему результату, это сколько тысяч процентов в год получается? Какие то невероятные цифры)
Красиво. Но просадка в 40% это же почти слив.
3 000 подписчиков было.
вот так сделай - будешь на коне.
просадка на тот момент была 40%.
И чо тут делаешь с такой красотой?
Слился?
Совет нужен? Пожалуйста.
Никого не слушайте и ничего никогда не публикуйте. Никогда, ни с кем не обсуждайте свою торговлю и сделки. Короче, живите своим умом.
Как сказано в одном голливудском фильме - деньги любят тишину.
И чо тут делаешь с такой красотой?
Слился?
я думал этот счет тут все знают)
Есть статистика за пару последних месяцев.Общий стаж около года. Хотелось бы услышать какие нибудь советы и рекомендации от опытных трейдеров. К каким показателям нужно стремится что бы в будущем инвесторы обратили внимание ? Просадки , профит фактор? Заранее благодарю!
Инвесторов всегда будет что-то не устраивать, они будут уходить, где им больше будут предлагать или сказки рассказывать.
даже такой график доходности за 5 месяцев много кого не устраивает))
Инвесторы будут там, где будет пиар, пока пиара не будет, особо не рассчитывай на ажиотаж вокруг своей персоны
У меня был случай, со мной инвестор работал, ну я ему 5-8% в месяц делал, он продержался со мной 3 месяца, потом ушел с формулировкой: "да я в казино больше проигрываю, чем ты мне зарабатываешь"
Совет нужен? Пожалуйста.
Никого не слушайте и ничего никогда не публикуйте. Никогда, ни с кем не обсуждайте свою торговлю и сделки. Короче, живите своим умом.
Как сказано в одном голливудском фильме - деньги любят тишину.
Я бы еще добавил - и не слушайте ничьих советов. В том числе и этот)
да, да, "мое золотое правило - никаких золотых правил."