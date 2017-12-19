Нужен совет опытных трейдеров. - страница 2

Новый комментарий
 
Максим Дмитриев:

в году не 7 месяцев

240 там должно было быть)
[Удален]  
Gureyev:

А профит фактор, просадки? на что обращают внимание?

вот так сделай - будешь на коне.

просадка на тот момент была 40%.

 
Максим Дмитриев:
вот так сделай - будешь на коне.

просадка на тот момент была 40%.


Красиво. Но просадка в 40% это же почти слив. Если по 20% к предыдущему результату, это сколько тысяч процентов в год получается? Какие то невероятные цифры)

[Удален]  
Gureyev:

Красиво. Но просадка в 40% это же почти слив. 


3 000 подписчиков было.

 
Максим Дмитриев:
вот так сделай - будешь на коне.

просадка на тот момент была 40%.

И чо тут делаешь с такой красотой?

Слился?

 

Совет нужен? Пожалуйста.

Никого не слушайте и ничего никогда не публикуйте. Никогда, ни с кем не обсуждайте свою торговлю и сделки. Короче, живите своим умом.

Как сказано в одном голливудском фильме - деньги любят тишину.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

И чо тут делаешь с такой красотой?

Слился?


я думал этот счет тут все знают)

 
Gureyev:

Есть статистика за пару последних месяцев.Общий стаж около года. Хотелось бы услышать какие нибудь советы и рекомендации от опытных трейдеров. К каким показателям нужно стремится что бы в будущем инвесторы обратили внимание ? Просадки , профит фактор? Заранее благодарю!


Инвесторов всегда будет что-то не устраивать, они будут уходить, где им больше будут предлагать или сказки рассказывать.

даже такой график доходности за 5 месяцев много кого не устраивает))

Инвесторы будут там, где будет пиар, пока пиара не будет, особо не рассчитывай на ажиотаж вокруг своей персоны


У меня был случай, со мной инвестор работал, ну я ему 5-8% в месяц делал, он продержался со мной 3 месяца, потом ушел с формулировкой: "да я в казино больше проигрываю, чем ты мне зарабатываешь"

 
Yuriy Asaulenko:

Совет нужен? Пожалуйста.

Никого не слушайте и ничего никогда не публикуйте. Никогда, ни с кем не обсуждайте свою торговлю и сделки. Короче, живите своим умом.

Как сказано в одном голливудском фильме - деньги любят тишину.

Я бы еще добавил - и не слушайте ничьих советов. В том числе и этот)
 
Dmitriy Skub:
Я бы еще добавил - и не слушайте ничьих советов. В том числе и этот)

да, да, "мое золотое правило - никаких золотых правил."

1234
Новый комментарий