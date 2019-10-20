Как можно сгенерировать в тестере мт4 новости за какой то период
Кто подскажет как генерировать новости в тестере мт4 что бы проверить работу новостного советника?
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- генератор торговых стратегий
Таких велосипедов очень много. Поищите на форуме.
Создать БД новостей за нужный интервал истории. Затем советник должен считать эту БД и произвести нужные действия.
fxsaber:
В новом ME можно не таскать отдельно БД для тестера, а вшить сразу
Прикольная штука. Спасибо. Правда для автоматического обновления не подойдет. Придется руками постоянно добавлять.
fxsaber:
Таких велосипедов очень много. Поищите на форуме.
Нашёл только один велосипед https://www.mql5.com/ru/code/15115 с отсылкой к недоступному
скрипту для скачивания новостей в файл.
Новости в тестере стратегий - это возможно
- www.mql5.com
Стратегия советника простая, ордера открываются по индикатору RSI. Buy-ордер будет если RSI пересекает снизу вверх RSI_Level (по умолчанию 30). Sell-ордер будет если RSI пересекает сверху вниз 100 - RSI_Level (по умолчанию 70). Советник читает данные с файла Calendar.txt, и если есть близко новость, то в тестере стратегий не будет открыт ордер...
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