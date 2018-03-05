Через какого брокера можно торговать в MT5 американский фондовый рынок? NYSE и NASDAQ.

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Через какого брокера можно торговать в MT5 американский фондовый рынок? NYSE и NASDAQ.
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написали в личку AMP

там только фьючи можно торговать?

 
Максим Дмитриев:

написали в личку AMP

там только фьючи можно торговать?


да

 
Максим Дмитриев:
Через какого брокера можно торговать в MT5 американский фондовый рынок? NYSE и NASDAQ.
Just2Trade. Полноценная торговля акциями через MT5. 
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Sergey Vradiy:
Just2Trade. Полноценная торговля акциями через MT5.

а он вообще нормальный? или кухня какаято?)

 
Максим Дмитриев:

а он ввобще нормальный? или кухня какаято?)


Куплен Финамом. Изначально полноценный американский брокер.

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Sergey Vradiy:

Куплен Финамом. Изначально полноценный американский брокер.


а есть же какой-то финам.еу

 
Максим Дмитриев:

а есть же какой-то финам.еу


Финам - российская компания, но имеет кипрский филиал. Только если вас интересует американский рынок, то лучше всё же открывать счёт на американском сайте. К тому же, если работать через сам Финам, то вам дадут только форекс. Если нужен американский фондовый рынок, то найдите Just2Trade с привязкой к США, так надёжнее. 

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Sergey Vradiy:

Финам - российская компания, но имеет кипрский филиал. Только если вас интересует американский рынок, то лучше всё же открывать счёт на американском сайте. К тому же, если работать через сам Финам, то вам дадут только форекс. Если нужен американский фондовый рынок, то найдите Just2Trade с привязкой к США, так надёжнее. 


там есть у них в демке стакан?

 
Максим Дмитриев:

там есть у них в демке стакан?

В демке не знаю, на реальном счету однозначно есть. 

 
Максим Дмитриев:

там есть у них в демке стакан?



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