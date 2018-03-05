Через какого брокера можно торговать в MT5 американский фондовый рынок? NYSE и NASDAQ.
написали в личку AMP
там только фьючи можно торговать?
написали в личку AMP
там только фьючи можно торговать?
да
Через какого брокера можно торговать в MT5 американский фондовый рынок? NYSE и NASDAQ.
Just2Trade. Полноценная торговля акциями через MT5.
а он вообще нормальный? или кухня какаято?)
а он ввобще нормальный? или кухня какаято?)
Куплен Финамом. Изначально полноценный американский брокер.
Куплен Финамом. Изначально полноценный американский брокер.
а есть же какой-то финам.еу
а есть же какой-то финам.еу
Финам - российская компания, но имеет кипрский филиал. Только если вас интересует американский рынок, то лучше всё же открывать счёт на американском сайте. К тому же, если работать через сам Финам, то вам дадут только форекс. Если нужен американский фондовый рынок, то найдите Just2Trade с привязкой к США, так надёжнее.
Финам - российская компания, но имеет кипрский филиал. Только если вас интересует американский рынок, то лучше всё же открывать счёт на американском сайте. К тому же, если работать через сам Финам, то вам дадут только форекс. Если нужен американский фондовый рынок, то найдите Just2Trade с привязкой к США, так надёжнее.
там есть у них в демке стакан?
там есть у них в демке стакан?
В демке не знаю, на реальном счету однозначно есть.
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