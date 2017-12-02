Помогите доработать советник-полуавтомат торгующий по линиям
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Добрый день!
На график выставляется линия синего цвета для бай,(или красного- для селл). Советник, открывает бай, если свечка закроется выше синей линии ( открывает селл, если свечка закрывается ниже выставленной красной линии.)
С открытием и закрытием позиций все ОК! Но почему-то советник НЕ ВСЕГДА выставляет стоп-лосс если открывает позицию селл, если бай - то стоп выставляется нормально.