Индикаторы: Индикатор направления тренда

Новый комментарий
 

Индикатор направления тренда:

Индикатор показывает направление МА по всем таймфреймам. Для каждого таймфрейма можно индивидуально выбрать период усреднения МА. Далее период МА можно изменять прямо в окне индикатора на графике цены. Если нажаты кнопки ТФ и стрелки под ними совпадают, то индикатор выдает алерт с указанием направления совпадающих сигналов. Для работы алерта должна быть нажата кнопка Alert, после сигнала кнопка автоматически отжимается.

Для удобства использования сделал настройку масштаба для разных мониторов и для любого зрения. Масштаб изменяется параметром size. На примере ниже стоит size = 2 и 1/4 соответственно.

Автор: Vladimir Khlystov

 
Добрый день. Вы советника по этому индикатору делали?
 
korob:
Добрый день. Вы советника по этому индикатору делали?

нет, но для Вас могу сделать

 
Добрый день, а на основании стохастика можно написать индикатор?
 

У меня так показывает:


 
khorosh:

У меня так показывает:


Для удобства использования сделал настройку масштаба для разных мониторов и для любого зрения. Масштаб изменяется параметром size. На примере ниже стоит size = 2 и 1/4 соответственно.

Просто измените масштаб в настройках!

 
NeprokinDS #:
Добрый день, а на основании стохастика можно написать индикатор?

конечно можно. По стохастику можно использовать сразу несколько различных сигналов.

Новый комментарий