Индикаторы: Индикатор направления тренда
Добрый день. Вы советника по этому индикатору делали?
korob:
Добрый день. Вы советника по этому индикатору делали?
Добрый день. Вы советника по этому индикатору делали?
нет, но для Вас могу сделать
Добрый день, а на основании стохастика можно написать индикатор?
У меня так показывает:
khorosh:
У меня так показывает:
Для удобства использования сделал настройку масштаба для разных мониторов и для любого зрения. Масштаб изменяется параметром size. На примере ниже стоит size = 2 и 1/4 соответственно.
Просто измените масштаб в настройках!
NeprokinDS #:
Добрый день, а на основании стохастика можно написать индикатор?
Добрый день, а на основании стохастика можно написать индикатор?
конечно можно. По стохастику можно использовать сразу несколько различных сигналов.
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Индикатор направления тренда:
Индикатор показывает направление МА по всем таймфреймам. Для каждого таймфрейма можно индивидуально выбрать период усреднения МА. Далее период МА можно изменять прямо в окне индикатора на графике цены. Если нажаты кнопки ТФ и стрелки под ними совпадают, то индикатор выдает алерт с указанием направления совпадающих сигналов. Для работы алерта должна быть нажата кнопка Alert, после сигнала кнопка автоматически отжимается.
Для удобства использования сделал настройку масштаба для разных мониторов и для любого зрения. Масштаб изменяется параметром size. На примере ниже стоит size = 2 и 1/4 соответственно.
Автор: Vladimir Khlystov