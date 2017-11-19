Ну и под пятницу )) - страница 2
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М-М, у меня инглишь на уровне интермедиэйт, почем банка, там не объясняли)) ты о чем?
Я как-то с военным экипажем летал, неск раз. Ага, туда и оттуда. Впечатление, что на истребителе.))
Уфф, военные вообще заходят по своему))
Я как-то летел на Аэробусе, с 4 -мя движками
Сел, так все просторно, слева араб, справа индус какой-то
Движки взвыли, эти кадры начали молиться. Один - хари Кришна. Другой - Аллах... уже не помню, молитвы читал.
Самолет на взлет, нервные молятся, я, как неправильный чел, не мешаю.
И тут такой голос из-за заднего рядя сидений - , слушай, ты русский?
- да
- давай треснем,я из Одессы)))
Блина, как-то одессит пронес на борт спиртное, у меня тогда даже ноут попросили завести
пили всю дорогу))
смысл не в картине, а в том что она самая дорогая в мире, ну и естественно имя владельца теперь будет известно всему миру.
Сын работает тех. директором. Недавно юморнул, говорит,- Пап, я тут летал во Владик, знаешь, из за чего? ?????? Да у них там шланг порвали во время ремонта, бля, слава богу без пожара!
)))Говорю, сын, это все херня, я как-то во Владик летал мышку менять ))))
Сын работает тех. директором. Недавно юморнул, говорит,- Пап, я тут летал во Владик, знаешь, из за чего? ?????? Да у них там шланг порвали во время ремонта, бля, слава богу без пожара!
)))Говорю, сын, это все херня, я как-то во Владик летал мышку менять ))))
да, бывало и такое)))даже хуже - не знали - в какой порт ключ защиты воткнуть, даж по скринам не понимали
Сын работает тех. директором. Недавно юморнул, говорит,- Пап, я тут летал во Владик, знаешь, из за чего? ?????? Да у них там шланг порвали во время ремонта, бля, слава богу без пожара!
)))Говорю, сын, это все херня, я как-то во Владик летал мышку менять ))))
Позавчера соседка попросила переложить мужа, он инвалид. Ну, у нас не первый раз, тактика отработана, пересадили в кресло-каталку.
Тут подбегает внучка, 4 годика и внук, полтора))
Сегодня утром прочитал в ФБ запись Оли-переводчицы. Написала, как трудно морально работать синхронисткой. Я полностью согласен. Удивляюсь, еще открыла клуб, ведет общественную работу. Хороший муж, дочке успехов )
И я вот подумал на тему. Мы часто жалуемся на обстоятельства. А ведь у нас разные темы. Сегодня я шел по улице и просто пил пиво. Рядом чел рылся в мусорке, я говорю, - отец, банку надо?
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И как Оля провожала меня за кордон), давно еще) Говорит такая, как ты полетишь, ты же английского совсем не знаешь!!
Я отвечаю, - Олька, ну научи на скорую руку?
Оля, вся в нервах, ну вот пару поговорок
- If you want to fack the sky, try to learn to penic fly )))
- Why are you to fackink lekturere me
)) я знаю, есть ошибки, у меня не тот кровень
поправите?
пятница видимо задалась :-) и упомянутая олька банка была не первой и не последней :-)
пятница видимо задалась :-) и упомянутая олька банка была не первой и не последней :-)
ты прав, просто переложил Серегу-соседа, а потом Мама попросила посмотреть за дочкой и сыном. В резалте мы гоняли по квартире на соплях)) Я буы вчера лягушкей, Принцесса- у меня на плечах, ну а Разбойник 1.5 года, - ну чувак просто все комментил )))) Начал мяу комментировать ))
Если я понял мысль автора, то ему респект! Я вот иду по улице в своем городе... Дороги отремонтированные, троллейбусы новые, маршрутки не убитые и так далее. Все отлично. Ты такой успешный... и ты опускаешь глаза. А там одноногий нищий просит милостыню. И ты думаешь дать ее, ибо так учили, тем более что ты можешь себе это позволить. Но ты знаешь что они в центре города стоят не просто так. Это мафия, которая использует их. И ты проходишь мимо. Ты идешь дальше, и начинаешь обращать внимание не свет фонарей, рекламу и прочую лабуду. Ты начинаешь присматриваться. И ты, вдруг, понимаешь, что вокруг нищета, люди ведут себя как быдло, бросая окурки и мусор. Твоя картина мира рушиться. Знакомые успешные, ты тоже. А вокруг пиз*ец. И ты потом выносишь мусор, а там бомж. И ты выбрасываешь мусор так, что бы не разбить бутылки...
//--- чето пробило меня...