Ну и под пятницу ))

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Сегодня утром прочитал в  ФБ запись Оли-переводчицы. Написала, как трудно морально работать синхронисткой. Я полностью согласен. Удивляюсь, еще открыла клуб, ведет общественную работу. Хороший муж, дочке успехов )

И я вот подумал на тему. Мы часто жалуемся на обстоятельства. А ведь у нас разные темы. Сегодня я шел по улице и просто пил пиво. Рядом чел рылся в мусорке, я говорю, - отец, банку надо?


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И как Оля провожала меня за кордон), давно еще) Говорит такая, как ты полетишь, ты же английского совсем не знаешь!!

Я отвечаю, - Олька, ну научи на скорую руку?

Оля, вся в нервах, ну вот пару поговорок

- If you want to fack the sky, try to learn to penic fly )))

- Why are you to fackink lekturere me

)) я знаю, есть ошибки, у меня не тот кровень

поправите?

 
Alexey Volchanskiy:

Сегодня утром прочитал в  ФБ запись Оли-переводчицы. Написала, как трудно морально работать синхронисткой. Я полностью согласен. Удивляюсь, еще открыла клуб, ведет общественную работу. Хороший муж, дочке успехов )

И я вот подумал на тему. Мы часто жалуемся на обстоятельства. А ведь у нас разные темы. Сегодня я шел по улице и просто пил пиво. Рядом чел рылся в мусорке, я говорю, - отец, банку надо?



50 рублей бы дал!? Зачем банку! 
 
Speculator:
50 рублей бы дал!? Зачем банку! 

М-М, у меня инглишь на уровне интермедиэйт, почем банка, там не объясняли)) ты о чем?

 
Alexey Volchanskiy:

М-М, у меня инглишь на уровне интермедиэйт, почем банка, там не объясняли)) ты о чем?


Расскажу пару историй, как грамотно летать на самолетах)

 

Летим с Виталиком, командировка, Ан-24, такой, с винтами

Виталий мне, - Леш, вот не поехали на поезде, теперь точно звиздец! Мне страшно!

- Да лана, фуйня, ну грохнемся посреди России, закопают и забудут )))

Взлетаем, моторы ревут, Виталику плохо, ну там на высоте вышли на эконом, немного успокоился

Вдруг меня тормошит, Леш, тут что-то за бортом пищит! А стюартов там нет, я прохожу в кабину, говорю, я на всякий, тут работает насос или что?

- Да, сифонит горючее по бакам, все ОК.

Возвращаюсь, говорю, - Виталь, а нам надо молиться, летчики уже надевают парашюты ) 

 
Alexey Volchanskiy:

М-М, у меня инглишь на уровне интермедиэйт, почем банка, там не объясняли)) ты о чем?


Новости смотрел по РТР! Там ко то купил картину за 450 000 000 $. А ведь можно было этими деньгами завалить пару маленьких стран, каждому по 1 000 000!

Я о социальной справедливости!    

 
Alexey Volchanskiy:

Летим с Виталиком, командировка, Ан-24, такой, с винтами

Виталий мне, - Леш, вот не поехали на поезде, теперь точно звиздец! Мне страшно!

- Да лана, фуйня, ну грохнемся посреди России, закопают и забудут )))

Взлетаем, моторы ревут, Виталику плохо, ну там на высоте вышли на эконом, немного успокоился

Вдруг меня тормошит, Леш, тут что-то за бортом пищит! А стюартов там нет, я прохожу в кабину, говорю, я на всякий, тут работает насос или что?

- Да, сифонит горючее по бакам, все ОК.

Возвращаюсь, говорю, - Виталь, а нам надо молиться, летчики уже надевают парашюты ) 

Я как-то с военным экипажем летал, неск раз. Ага, туда и оттуда. Впечатление, что на истребителе.))
 
Speculator:

Новости смотрел по РТР! Там ко то купил картину за 450 000 000 $. А ведь можно было этими деньгами завалить пару маленьких стран, каждому по 1 000 000!

Я о социальной справедливости!    

Ок, нарисуй картинкэ и скажи свою цену, а дальше уже сам смотри
 
Renat Akhtyamov:
Ок, нарисуй картинкэ и скажи свою цену, а дальше уже сам смотри

Вот моя картинка!

 
Speculator:

Вот моя картинка!

ну и где там цена 450 000 000 ?

)

отдашь заработанное малым странам?
 
Renat Akhtyamov:

ну и где там цена 450 000 000 ?

)

отдашь заработанное малым странам?


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