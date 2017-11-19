Ну и под пятницу ))
Сегодня утром прочитал в ФБ запись Оли-переводчицы. Написала, как трудно морально работать синхронисткой. Я полностью согласен. Удивляюсь, еще открыла клуб, ведет общественную работу. Хороший муж, дочке успехов )
И я вот подумал на тему. Мы часто жалуемся на обстоятельства. А ведь у нас разные темы. Сегодня я шел по улице и просто пил пиво. Рядом чел рылся в мусорке, я говорю, - отец, банку надо?
50 рублей бы дал!? Зачем банку!
М-М, у меня инглишь на уровне интермедиэйт, почем банка, там не объясняли)) ты о чем?
М-М, у меня инглишь на уровне интермедиэйт, почем банка, там не объясняли)) ты о чем?
Расскажу пару историй, как грамотно летать на самолетах)
Летим с Виталиком, командировка, Ан-24, такой, с винтами
Виталий мне, - Леш, вот не поехали на поезде, теперь точно звиздец! Мне страшно!
- Да лана, фуйня, ну грохнемся посреди России, закопают и забудут )))
Взлетаем, моторы ревут, Виталику плохо, ну там на высоте вышли на эконом, немного успокоился
Вдруг меня тормошит, Леш, тут что-то за бортом пищит! А стюартов там нет, я прохожу в кабину, говорю, я на всякий, тут работает насос или что?
- Да, сифонит горючее по бакам, все ОК.
Возвращаюсь, говорю, - Виталь, а нам надо молиться, летчики уже надевают парашюты )
М-М, у меня инглишь на уровне интермедиэйт, почем банка, там не объясняли)) ты о чем?
Новости смотрел по РТР! Там ко то купил картину за 450 000 000 $. А ведь можно было этими деньгами завалить пару маленьких стран, каждому по 1 000 000!
Я о социальной справедливости!
Летим с Виталиком, командировка, Ан-24, такой, с винтами
Виталий мне, - Леш, вот не поехали на поезде, теперь точно звиздец! Мне страшно!
- Да лана, фуйня, ну грохнемся посреди России, закопают и забудут )))
Взлетаем, моторы ревут, Виталику плохо, ну там на высоте вышли на эконом, немного успокоился
Вдруг меня тормошит, Леш, тут что-то за бортом пищит! А стюартов там нет, я прохожу в кабину, говорю, я на всякий, тут работает насос или что?
- Да, сифонит горючее по бакам, все ОК.
Возвращаюсь, говорю, - Виталь, а нам надо молиться, летчики уже надевают парашюты )
Новости смотрел по РТР! Там ко то купил картину за 450 000 000 $. А ведь можно было этими деньгами завалить пару маленьких стран, каждому по 1 000 000!
Я о социальной справедливости!
Ок, нарисуй картинкэ и скажи свою цену, а дальше уже сам смотри
Вот моя картинка!
Вот моя картинка!
ну и где там цена 450 000 000 ?
)
ну и где там цена 450 000 000 ?
)
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Сегодня утром прочитал в ФБ запись Оли-переводчицы. Написала, как трудно морально работать синхронисткой. Я полностью согласен. Удивляюсь, еще открыла клуб, ведет общественную работу. Хороший муж, дочке успехов )
И я вот подумал на тему. Мы часто жалуемся на обстоятельства. А ведь у нас разные темы. Сегодня я шел по улице и просто пил пиво. Рядом чел рылся в мусорке, я говорю, - отец, банку надо?
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И как Оля провожала меня за кордон), давно еще) Говорит такая, как ты полетишь, ты же английского совсем не знаешь!!
Я отвечаю, - Олька, ну научи на скорую руку?
Оля, вся в нервах, ну вот пару поговорок
- If you want to fack the sky, try to learn to penic fly )))
- Why are you to fackink lekturere me
)) я знаю, есть ошибки, у меня не тот кровень
поправите?