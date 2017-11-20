Ищу индикаторы. - страница 2
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Тогда понятно, я то думал что вы молодая девушка, а вы старый дедушка оказывается, тогда понятно все. Просто смутила меня и аватарка с бабочкой, и картинка, понятно все тогда.
На картинке моя внучка).
Делается очень просто
Исходный вариант чуть переделал для ясности последующего
Внес изменения (кажется в 12 строк): добавил буфер и еще чуть-чутьВторой индикатор доработайте по аналогии и покажите результат
Ну вот, Вы и стали специалистом по индикаторам!!!
картинку бы еще в качестве вишенки
Ну вот, Вы и стали специалистом по индикаторам!!!
картинку бы еще в качестве вишенки
Вот, цвета только изменил на те, которые мне больше нравятся.
Вот, цвета только изменил на те, которые мне больше нравятся.
добавлены данные еще 3-х индикаторов, сборка из 4-х индикаторов - (Awesome Oscillator, Accelerator Oscillator, Bears Power, Bulls Power).
График MT4
То же самое MT5 (для сравнения)