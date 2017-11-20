Ищу индикаторы.
- Индикаторы: Bulls Bears Power
- Раскраска свечей
- индикатор для советника
на фрилансе должен быть - где то там потерял ;-)
Исходный вариант чуть переделал для ясности последующего
//+------------------------------------------------------------------+ //| Предварительный вариант Color Bears Power Bears_0.mq4 | //+------------------------------------------------------------------+ #property description "Color Bears Power" #property strict #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_width2 2 #property indicator_color2 Silver input int InpBearsPeriod=13; // Bears Period double Buf_0[]; // Буфер для расчетов double Buf_1[]; // Буфер гистограммы //+------------------------------------------------------------------+ //| Инициализация | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit(void) { IndicatorDigits(Digits); SetIndexBuffer(0,Buf_0); SetIndexStyle (0,DRAW_NONE); // Запрет отображения SetIndexLabel (0,NULL); // Запрет вывода в окно данных SetIndexStyle (1,DRAW_HISTOGRAM); SetIndexBuffer(1,Buf_1); string short_name="Bears_"+IntegerToString(InpBearsPeriod)+" "; IndicatorShortName(short_name); SetIndexLabel(1,short_name); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Расчет на каждый тик | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int limit=rates_total-prev_calculated; if(rates_total<=InpBearsPeriod) return(0); if(prev_calculated>0) limit++; for(int i=0; i<limit; i++) { Buf_0[i]=iMA(NULL,0,InpBearsPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i); Buf_1[i]=low[i]-Buf_0[i]; } return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Внес изменения (кажется в 12 строк): добавил буфер и еще чуть-чуть
//+------------------------------------------------------------------+ //| Bears_Color.mq4 | //+------------------------------------------------------------------+ #property description "Color Bears Power" #property strict #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_width2 2 #property indicator_width3 2 #property indicator_color2 Lime #property indicator_color3 Red input int InpBearsPeriod=13; // Bears Period double Buf_0[]; // Буфер для расчетов double Buf_1[]; // Буфер гистограммы double Buf_2[]; // Буфер гистограммы //+------------------------------------------------------------------+ //| Инициализация | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit(void) { IndicatorDigits(Digits); SetIndexBuffer(0,Buf_0); SetIndexStyle (0,DRAW_NONE); // Запрет отображения SetIndexLabel (0,NULL); // Запрет вывода в окно данных SetIndexStyle (1,DRAW_HISTOGRAM); SetIndexBuffer(1,Buf_1); SetIndexStyle (2,DRAW_HISTOGRAM); SetIndexBuffer(2,Buf_2); string short_name="Bears_"+IntegerToString(InpBearsPeriod)+" "; IndicatorShortName(short_name); SetIndexLabel(1,short_name+"_up"); SetIndexLabel(2,short_name+"_dn"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Расчет на каждый тик | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int limit=rates_total-prev_calculated; if(rates_total<=InpBearsPeriod) return(0); if(prev_calculated>0) limit++; for(int i=0; i<limit; i++) { Buf_1[i]=0; Buf_2[i]=0; Buf_0[i]=iMA(NULL,0,InpBearsPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i); double Rezultat=low[i]-Buf_0[i]; if(Rezultat>0) Buf_1[i]=Rezultat; else Buf_2[i]=Rezultat; } return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+Второй индикатор доработайте по аналогии и покажите результат
Кто-нибудь встречал индикаторы Bears Power, Bulls Power с раскраской разным цветом выше нуля и ниже нуля?
Кто-нибудь встречал индикаторы Bears Power, Bulls Power с раскраской разным цветом выше нуля и ниже нуля?
Привет, а зачем они вам, просто для удобного созерцания? Ведь практическая польза от них одинаковая.
Вы создавали много тем начиная с очень давних времен, интересно было их просмотреть от прошлого к будущему. И вы знаете, я не понимаю зачем вам в 2017 году могли бы понадобиться беар пауэр и булл пауэр, еще и с цветной раскраской.
Привет, а зачем они вам, просто для удобного созерцания? Ведь практическая польза от них одинаковая.
Вы создавали много тем начиная с очень давних времен, интересно было их просмотреть от прошлого к будущему. И вы знаете, я не понимаю зачем вам в 2017 году могли бы понадобиться беар пауэр и булл пауэр, еще и с цветной раскраской.
Польза от раскрашенного даже меньше. У него 2 буфера. Следовательно, программное обращение к нему в 2 раза сложнее
Делается очень просто
Исходный вариант чуть переделал для ясности последующего
Внес изменения (кажется в 12 строк): добавил буфер и еще чуть-чуть
Большое спасибо.
Привет, а зачем они вам, просто для удобного созерцания? Ведь практическая польза от них одинаковая.
Вы создавали много тем начиная с очень давних времен, интересно было их просмотреть от прошлого к будущему. И вы знаете, я не понимаю зачем вам в 2017 году могли бы понадобиться беар пауэр и булл пауэр, еще и с цветной раскраской.
Я иногда пробую создавать ТС с помощью своего советника-полуавтомата и разных индикаторов. Логику ТС, индикаторы и их параметры подбираю в процессе визуального тестирования. А так как зрение у меня плохое, старость не радость), то смену полярности индикаторов мне легче наблюдать, когда меняется цвет. Если полученная в полуавтоматическом режиме ТС показывает положительные результаты, тогда я уже делаю советник-автомат по этой ТС. А на эти индикаторы обратил внимание после того, как встретил в интернете, как они были использованы в качестве фильтров одной из стратегий.
Тогда понятно, я то думал что вы молодая девушка, а вы старый дедушка оказывается, тогда понятно все. Просто смутила меня и аватарка с бабочкой, и картинка, понятно все тогда.
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