ТЗ. Советник со стоп лосом - страница 2
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С Вашим рейтингом и не знать как скрин выкладывается ?
Не понял в чем проблема
Не понял в чем проблема
С телефона что ли ?
Сейчас подготовлю несколько скринов, возьму одну неделю. Сделки закрываются или в безубытке или срабатыванием стоп лоса или тейк профита, других вариартов нет.
Позиции Sell и Buy не зависимы от друг друга, есть сигнал отрабатываем согласно условиям.
Но в первом посте
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ТЗ. Советник со стоп лосом
Izzatilla Ikramov, 2017.11.14 15:04
2. Входы осуществляется один раз в день. В день может быть одна сделка на покупку и одна сделка на продажу.
Но в первом посте
Очень извиняюсь, исправил текст первого поста.А также упомянул о МТ4.
Если не в выходные, то на следующей неделе сделаю. Может что и выйдет...