ТЗ. Советник со стоп лосом - страница 2

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Vladimir Zubov:

С Вашим рейтингом и не знать как скрин выкладывается ?


Не понял в чем проблема

[Удален]  
Izzatilla Ikramov:

Не понял в чем проблема


С телефона что ли ?

 
Izzatilla Ikramov:

Сейчас подготовлю несколько скринов, возьму одну неделю. Сделки закрываются или в безубытке или срабатыванием стоп лоса или тейк профита, других вариартов нет.

Позиции Sell и Buy не зависимы от друг друга, есть сигнал отрабатываем согласно условиям.

Но в первом посте

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ТЗ. Советник со стоп лосом

Izzatilla Ikramov, 2017.11.14 15:04


2. Входы осуществляется один раз в день. В день может быть одна сделка на покупку и одна сделка на продажу.

Исходя из этого понимается что возможно после закрытия одной позиции открывается противоположная.
 
Alexey Viktorov:

Но в первом посте

Исходя из этого понимается что возможно после закрытия одной позиции открывается противоположная.

Очень извиняюсь, исправил текст первого поста.  

А также упомянул о МТ4.
 
 

Если не в выходные, то на следующей неделе сделаю. Может что и выйдет...

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