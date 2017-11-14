ТЗ. Советник со стоп лосом
Это было-бы привлекательней, если снабдить этот текст скринами всевозможных ситуаций по системе. А возможно, что начав делать скрины вы увидите что убытков гораздо больше чем прибыли.
Заготовка:
Заготовка:
Хорошо бы начать на МТ4.
Хорошо бы начать на МТ4.
Тю, а зачем же было голову морочить?
Тю, а зачем же было голову морочить?
Ок. Как удобно!
Ок. Как удобно!
Поздно. Поезд ушёл. Так, что не серчайте.
Спасибо, что про скрин напомнили. Все думал, что я забыл.
На мой взгляд маловато скринов, я говорил не об одном. Получается, чтобы решить писать или нет, надо сначала разобраться в системе, просмотреть самостоятельно по истории, сделав разметку нескольких дней...
Как часто позиции открываются, выполняются условия входа? И как часто условия не выполняются? Как часто приходится закрывать позицию в минусе, но не дошедшую до СЛ.
Izzatilla Ikramov:
Прошу не критиковать и не указывать где находится Фриланс.
Я тоже прошу не говорить о том что протестировать можно только советником. На истории в пару недель или месяц можно и вручную протестировать. Только не надо выбирать отдельные, удачные дни.
Какие условия для открытия позиции Sell если позиция Buy отработала?
На мой взгляд маловато скринов, я говорил не об одном. Получается, чтобы решить писать или нет, надо сначала разобраться в системе, просмотреть самостоятельно по истории, сделав разметку нескольких дней...
Как часто позиции открываются, выполняются условия входа? И как часто условия не выполняются? Как часто приходится закрывать позицию в минусе, но не дошедшую до СЛ.
Я тоже прошу не говорить о том что протестировать можно только советником. На истории в пару недель или месяц можно и вручную протестировать. Только не надо выбирать отдельные, удачные дни.
Какие условия для открытия позиции Sell если позиция Buy отработала?
Сейчас подготовлю несколько скринов, возьму одну неделю. Сделки закрываются или в безубытке или срабатыванием стоп лоса или тейк профита, других вариартов нет.
Позиции Sell и Buy не зависимы от друг друга, есть сигнал отрабатываем согласно условиям.
Спасибо, что про скрин напомнили. Все думал, что я забыл.
С Вашим рейтингом и не знать как скрин выкладывается ?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте уважаемые Форумчане!
Вкладываю ТЗ, есть ли есть желание то прошу создать МТ4 советника по нему. Идея проста, но не лишена смысла. Прошу не критиковать и не указывать где находится Фриланс. Может совместными усилиями и будущими доработками из него получим хорошего советника, а также найдем единомышленников. Всем удачи и регулярного профита.
Параметры советника
Объем позиции устанавливается автоматически, 0,01 лот на каждые 1000;
SLmax — устанавливается в ручную, в пунктах;
1. Вход на рынок на покупку если индикатор RSI выше 50% на часовом таймфреме и выполняется условие с размером стоп лоса см.п.3.
2. Входы осуществляется один раз в день. В день может быть одна сделка на покупку, а также одна сделка на продажу.
3. Если размер стоп лоса получается больше SLmax то игнорируем сигнал на вход. Стоп лос равен цены минимум предыдущего дневного бара - 10 пунктов.
4. Тейк профит равен трехкратному размеру стоп лоса.
5. Перенос в безубыток если цена прошла расстояние в положительную сторону не меньше чем размер стоп лоса.
6. Если имеется открытая позиция и на следующий день получил сигнал для входа то отрабатываем следующие сигналы.
7. По продажам все условия обратно зеркальные.