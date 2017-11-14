ТЗ. Советник со стоп лосом

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Здравствуйте уважаемые Форумчане!

Вкладываю ТЗ,  есть ли есть желание то прошу создать МТ4 советника по нему. Идея проста, но не лишена смысла. Прошу не критиковать и не указывать где находится Фриланс. Может совместными усилиями и будущими доработками из него получим хорошего советника, а также найдем единомышленников. Всем удачи и регулярного профита.

Параметры советника
Объем позиции устанавливается автоматически, 0,01 лот на каждые 1000;
SLmax — устанавливается в ручную, в пунктах;

1. Вход на рынок на покупку если индикатор RSI выше 50% на часовом таймфреме и выполняется условие с размером стоп лоса см.п.3.

2. Входы осуществляется один раз в день. В день может быть одна сделка на покупку, а также одна сделка на продажу.

3. Если размер стоп лоса получается больше SLmax то игнорируем сигнал на вход. Стоп лос равен цены минимум предыдущего дневного бара - 10 пунктов.

4. Тейк профит равен трехкратному размеру стоп лоса.

5. Перенос в безубыток если цена прошла расстояние в положительную сторону не меньше чем размер стоп лоса.

6. Если имеется открытая позиция и на следующий день получил сигнал для входа то отрабатываем следующие сигналы.

7. По продажам все условия обратно зеркальные.

Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 

Это было-бы привлекательней, если снабдить этот текст скринами всевозможных ситуаций по системе. А возможно, что начав делать скрины вы увидите что убытков гораздо больше чем прибыли.

 
Alexey Viktorov:

Это было-бы привлекательней, если снабдить этот текст скринами всевозможных ситуаций по системе. А возможно, что начав делать скрины вы увидите что убытков гораздо больше чем прибыли.


Спасибо, что про скрин напомнили. Все думал, что я забыл.


 

Заготовка:

Файлы:
RSI_Eraser.mq5  3 kb
 
Vladimir Karputov:

Заготовка:


Хорошо бы начать на МТ4.

 
Izzatilla Ikramov:

Хорошо бы начать на МТ4.


Тю, а зачем же было голову морочить?

 
Vladimir Karputov:

Тю, а зачем же было голову морочить?


Ок. Как удобно!

 
Izzatilla Ikramov:

Ок. Как удобно!


Поздно. Поезд ушёл. Так, что не серчайте.

 
Izzatilla Ikramov:

Спасибо, что про скрин напомнили. Все думал, что я забыл.


На мой взгляд маловато скринов, я говорил не об одном. Получается, чтобы решить писать или нет, надо сначала разобраться в системе, просмотреть самостоятельно по истории, сделав разметку нескольких дней...

Как часто позиции открываются, выполняются условия входа? И как часто условия не выполняются? Как часто приходится закрывать позицию в минусе, но не дошедшую до СЛ.

Izzatilla Ikramov:

Прошу не критиковать и не указывать где находится Фриланс.

Я тоже прошу не говорить о том что протестировать можно только советником. На истории в пару недель или месяц можно и вручную протестировать. Только не надо выбирать отдельные, удачные дни.

Какие условия для открытия позиции Sell если позиция Buy отработала?

 
Alexey Viktorov:

На мой взгляд маловато скринов, я говорил не об одном. Получается, чтобы решить писать или нет, надо сначала разобраться в системе, просмотреть самостоятельно по истории, сделав разметку нескольких дней...

Как часто позиции открываются, выполняются условия входа? И как часто условия не выполняются? Как часто приходится закрывать позицию в минусе, но не дошедшую до СЛ.

Я тоже прошу не говорить о том что протестировать можно только советником. На истории в пару недель или месяц можно и вручную протестировать. Только не надо выбирать отдельные, удачные дни.

Какие условия для открытия позиции Sell если позиция Buy отработала?

Сейчас подготовлю несколько скринов, возьму одну неделю. Сделки закрываются или в безубытке или срабатыванием стоп лоса или тейк профита, других вариартов нет.

Позиции Sell и Buy не зависимы от друг друга, есть сигнал отрабатываем согласно условиям.

[Удален]  
Izzatilla Ikramov:

Спасибо, что про скрин напомнили. Все думал, что я забыл.



С Вашим рейтингом и не знать как скрин выкладывается ?

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