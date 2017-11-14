Просьба о помощи по FanSimple
Ошибка связана с тем, что в новых билдах строки символов стали UNICODE. Поэтому же и длина файла возросла вдвое. Исправил. Посмотрите...
void UpdateFanStatus(int i, int how) // how=0 СтрелкаВниз how=2 СтрелкаВверх { ObjectSetText(LabelName(i, 1), CharToStr(symcolor[how][0]), FontSize, FontName, symcolor[how][1]); }
Однако, и старый и новый метки таймфреймов М1 5 10 ... рисует широко, а FAN-символы и стрелки сдвинуты друг к другу. Надо тоже исправить?
Ошибка связана с тем, что в новых билдах строки символов стали UNICODE. Поэтому же и длина файла возросла вдвое. Исправил. Посмотрите...
Однако, и старый и новый метки таймфреймов М1 5 10 ... рисует широко, а FAN-символы и стрелки сдвинуты друг к другу. Надо тоже исправить?
Добрый вечер!
Спасибо большое, что откликнулись! Если честно - слабо верил в это. Думал - кому я там нужен.....
"Однако, и старый и новый метки таймфреймов М1 5 10 ... рисует широко, а FAN-символы и стрелки сдвинуты друг к другу. Надо тоже исправить?"
Было бы здорово, если Вы это сделаете!
Еще раз - спасибо за помощь и неравнодушие!
С уважением
Добрый вечер!
Спасибо большое, что откликнулись! Если честно - слабо верил в это. Думал - кому я там нужен.....
"Однако, и старый и новый метки таймфреймов М1 5 10 ... рисует широко, а FAN-символы и стрелки сдвинуты друг к другу. Надо тоже исправить?"
Было бы здорово, если Вы это сделаете!
Еще раз - спасибо за помощь и неравнодушие!
С уважением
Добрый вечер, ещё раз!
Вы знаете, а у меня работает совершенно нормально. Внизу скрин прикрепил. Я даже его ещё раз прокомпилировал - все нормально!
Спасибо Вам большое!
С уважением
Возможно, это связано с тем, что сделал в Win-7 размер текста на экране 150%. Ну а как его используете?
Возможно, это связано с тем, что сделал в Win-7 размер текста на экране 150%. Ну а как его используете?
"Ну а как его используете?"
Вообще то он у меня давно в архивах лежал..
Идея использовать его пришла совсем недавно.
Я работаю на дневных графиках.
Проблема заключалась в том, что при выходе цены из диапазона на дневках я постоянно пропускал начало тренда на меньших ТФ - на Н4-Н1. Ведь свинг - он недолог- 2-6 дней и откат. А в откат не хочется. И этот индикатор дает мне понимание того, что уже можно работать на меньших ТФ тогда, когда ситуация на дневках только-только начинает развиваться. Этакий взгляд за горизонт...
Вот как то так...
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Здравствуйте!
Помогите пожалуйста подправить индикатор. Если не трогать - то нормально работает. Он ещё со старых билдов. Если откомпилируешь - то вместо стрелок рисует символ 101 или 97. Вроде все, что знал в программировании, перепробовал.. Хоть и знаю то не много...
Спасибо!