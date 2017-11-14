Просьба о помощи по FanSimple

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Здравствуйте!

Помогите пожалуйста подправить индикатор. Если не трогать - то нормально работает. Он ещё со старых билдов.  Если откомпилируешь - то вместо стрелок рисует символ 101 или 97. Вроде все, что знал в программировании, перепробовал.. Хоть и знаю то  не много...

Спасибо!

 
Kedrov: Помогите пожалуйста подправить индикатор... Он ещё со старых билдов.  Если откомпилируешь - то вместо стрелок рисует ...

Ошибка связана с тем, что в новых билдах строки символов стали UNICODE. Поэтому же и длина файла возросла вдвое. Исправил. Посмотрите...

void UpdateFanStatus(int i, int how)   // how=0 СтрелкаВниз       how=2  СтрелкаВверх
{
  ObjectSetText(LabelName(i, 1), CharToStr(symcolor[how][0]), FontSize, FontName, symcolor[how][1]);
}

Однако, и старый и новый метки таймфреймов М1  5  10 ... рисует широко, а FAN-символы и стрелки сдвинуты друг к другу. Надо тоже исправить?


Файлы:
FanSimple_2017M01.mq4  43 kb
 
STARIJ:

Ошибка связана с тем, что в новых билдах строки символов стали UNICODE. Поэтому же и длина файла возросла вдвое. Исправил. Посмотрите...

Однако, и старый и новый метки таймфреймов М1  5  10 ... рисует широко, а FAN-символы и стрелки сдвинуты друг к другу. Надо тоже исправить?


Добрый вечер!

Спасибо большое, что откликнулись! Если честно - слабо верил в это. Думал - кому я там нужен.....

"Однако, и старый и новый метки таймфреймов М1  5  10 ... рисует широко, а FAN-символы и стрелки сдвинуты друг к другу. Надо тоже исправить?"

Было бы здорово, если Вы это сделаете!

Еще раз - спасибо за помощь и неравнодушие!

С уважением

 
Kedrov:

Добрый вечер!

Спасибо большое, что откликнулись! Если честно - слабо верил в это. Думал - кому я там нужен.....

"Однако, и старый и новый метки таймфреймов М1  5  10 ... рисует широко, а FAN-символы и стрелки сдвинуты друг к другу. Надо тоже исправить?"

Было бы здорово, если Вы это сделаете!

Еще раз - спасибо за помощь и неравнодушие!

С уважением

Добрый вечер, ещё раз!

Вы знаете, а у меня работает совершенно нормально. Внизу скрин прикрепил. Я даже его ещё раз прокомпилировал - все нормально!

Спасибо Вам большое!

С уважением

Файлы:
Image_1.jpg  28 kb
 
Kedrov:   у меня работает совершенно нормально

Возможно, это связано с тем, что сделал в Win-7 размер текста на экране 150%.   Ну а как его используете?

 
STARIJ:

Возможно, это связано с тем, что сделал в Win-7 размер текста на экране 150%.   Ну а как его используете?

"Ну а как его используете?"

 Вообще то он у меня давно в архивах лежал..

Идея использовать его пришла совсем недавно.

Я работаю на дневных графиках.

Проблема заключалась в том, что при выходе цены из диапазона на дневках я постоянно пропускал начало тренда на меньших ТФ - на Н4-Н1. Ведь свинг - он недолог- 2-6 дней и откат. А в откат не хочется. И этот индикатор дает мне понимание того, что уже можно работать на меньших ТФ тогда, когда ситуация на дневках только-только начинает развиваться. Этакий взгляд за горизонт...

Вот как то так...

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