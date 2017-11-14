для разминки...
котировки Н4 должны быть
котировки Н4 должны быть
а разве в тестере, они не доступны ?
вот я тестирую на Н1 и ведь спокойно получаю в ЕА, скажем, такие значения:
d_H4SenkouSpanA = iIchimoku(Symbol(),PERIOD_H4,H4Tenkan,H4Kijun,H4SenkouB,MODE_SENKOUSPANA,7);разве не так ?
я о том что их нужно загружать, тестируете на Н1, а индикатор берет данные с Н4
и их там нет
вот в тестере все работает -
слушай, друг, что значит "их нужно загружать..." ?
как загружать ? в индикаторе, типа:
MqlRates rates_array[]; while(CopyRates(Symbol(),PERIOD_H4,0,limit,rates_array) < limit) { }
или как ?
индикатор рисует историю, но дальше никак....
в терминал загрузите,
кнопка F2
выбираем нужную вал пару и тф
и жмем загрузить
в терминал загрузите,
кнопка F2
выбираем нужную вал пару и тф
и жмем загрузить
это само собой, но дело в том, что индикатор, да тестируется нормально, но если тестируется ЕА и нидикатор накидывается на график, то он рисует историю а дальше перестает работать, то есть перестает вести свои подсчеты...
попробуйте в тестере запустить пустую ЕА и накиньте этот индикатор, он нарисует историю и на этом все...
это само собой, но дело в том, что индикатор, да тестируется нормально, но если тестируется ЕА и нидикатор накидывается на график, то он рисует историю а дальше перестает работать, то есть перестает вести свои подсчеты...
попробуйте в тестере запустить пустую ЕА и накиньте этот индикатор, он нарисует историю и на этом все...
Индикатор присоединяется к окну визуализатора? Если да, то получить сведения о другом ТФ такой индикатор не сможет. Окно визуализатора в МТ4 - довольно специфическая вещь. Индикаторы в нем получают адекватную информацию только по тем данным, которые есть в окне (максимумы, минимумы, объемы). А вот при запросе цены Bid или Ask будет получен текущий Bid или Ask, а не те цены, которые показаны в окне. Аналогично с другими таймфреймами.
Индикатор присоединяется к окну визуализатора? Если да, то получить сведения о другом ТФ такой индикатор не сможет. Окно визуализатора в МТ4 - довольно специфическая вещь. Индикаторы в нем получают адекватную информацию только по тем данным, которые есть в окне (максимумы, минимумы, объемы). А вот при запросе цены Bid или Ask будет получен текущий Bid или Ask, а не те цены, которые показаны в окне. Аналогично с другими таймфреймами.
да, к окну визуализатора.
а вот фишка в том, что ЕА спокойно получает инфу с любого таймфрема в тестере...
придется видно рисовать прямо из ЕА...
кроме того индикатор прекрасно отрисовывает историю...
Спасибо друг.
вот так все работает:
#property copyright "" #property link "" #property description "Ichimoku Cloud H4" #property version "1.00" #property strict #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 input int H4Tenkan = 9; // H4 Tenkan-sen input int H4Kijun = 26; // H4 Kijun-sen input int H4SenkouB = 52; // H4 Senkou Span B //+------------------------------------------------------------------+ input ENUM_LINE_STYLE pe_H4SenkouSpanAStyle = STYLE_SOLID; input int pi_H4SenkouSpanAWidth = 1; input color pc_H4SenkouSpanAColor = SandyBrown; input ENUM_LINE_STYLE pe_H4SenkouSpanBStyle = STYLE_SOLID; input int pi_H4SenkouSpanBWidth = 2; input color pc_H4SenkouSpanBColor = Thistle; //--- buffers double gda_H4SenkouSpanA[]; double gda_H4SenkouSpanB[]; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit(void) { IndicatorShortName("IchimokuH4SenkouSpanAB"); IndicatorBuffers(2); IndicatorDigits(Digits); SetIndexBuffer (0,gda_H4SenkouSpanA); SetIndexStyle (0,DRAW_LINE,pe_H4SenkouSpanAStyle,pi_H4SenkouSpanAWidth,pc_H4SenkouSpanAColor); SetIndexLabel (0,"H4_SenkouSpanA"); SetIndexBuffer (1,gda_H4SenkouSpanB); SetIndexStyle (1,DRAW_LINE,pe_H4SenkouSpanBStyle,pi_H4SenkouSpanBWidth,pc_H4SenkouSpanBColor); SetIndexLabel (1,"H4_SenkouSpanB"); ArraySetAsSeries(gda_H4SenkouSpanA,true); ArraySetAsSeries(gda_H4SenkouSpanB,true); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int i,limit; //--- last counted bar will be recounted limit = rates_total - prev_calculated; if(prev_calculated > 0) limit++; for(i = 0; i < limit; i++) { gda_H4SenkouSpanA[i] = iIchimoku(Symbol(),Period(),H4Tenkan*4,H4Kijun*4,H4SenkouB*4,MODE_SENKOUSPANA,i); gda_H4SenkouSpanB[i] = iIchimoku(Symbol(),Period(),H4Tenkan*4,H4Kijun*4,H4SenkouB*4,MODE_SENKOUSPANB,i); } return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
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