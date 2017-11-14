Маркет и продажи. - страница 4
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Для этих целей подходит текущая рекомендация от MQ - спрашивать номер платежа - он на 1 отличается от вашего.
Что действительно пригодилось бы, так это возможность рассылать уведомления по изменениям/новостям в продуктах по анонимному списку. Как альтернатива, можно чтобы пользователи могли класть к себе в избранное страницу с "Обсуждением" продукта, но это хуже, т.к. будет сигналить и на вопросы от других пользователей.
у покупателей сигналит, когда ВЫ обновляете версию.
А вести их список вручную, например, в Excel можно?
только если он оставит отзыв или задаст вопрос в ЛС - почему - то все клиенты желают общаться только в ЛС. редко задают вопросы в Обсуждении по продукту, что было бы правильно.
У меня весь ЛС уже забит, а в обсуждениях 3-5 человек спросят.
У Всех так?
Ну вам виднее.
Вообще, я заметил: когда на форуме начинается какая-либо дискуссия, в итоге которой формируется просьба к разработчикам что-то учесть и подправить, то обязательно находится кто-то, кто яростно хочет избавить их от лишней работы. Наверное МК им доплачивает из сэкономленного фонда зарплаты, или молоко даёт.
ключевое слово "дискуссия" -- это значит что есть мнения "за" и "против" -- моё мнение "против", а вы уже расстроились -- ну, не согласен я с вами и против вашего предложения -- и нет тут никакой "ярости", просто моя аргументация сильнее вашей -- аргументируйте, убеждайте и ваше "за" станет супер-яростнее всякого "против"
Ну вам виднее.
Вообще, я заметил: когда на форуме начинается какая-либо дискуссия, в итоге которой формируется просьба к разработчикам что-то учесть и подправить, то обязательно находится кто-то, кто яростно хочет избавить их от лишней работы. Наверное МК им доплачивает из сэкономленного фонда зарплаты, или молоко даёт.
На самом деле -- как будут вести себя продавцы маркета, если узнают имена покупателей -- всем известно.
Так, на форуме периодически поднимается вопрос, мол, "достали спамеры" -- криком кричат, возмущаются, плюют в аватарку спамера.
А по факту мы имеем простой вопрос: "Кто спамит?" и простой ответ: "Продавцы маркета".
Так это спам идёт тем, кто ничего не купил и даже не собирается покупать.
А представьте, если кто-то что-то купит? У нас получится не покупатель, а жертва продавца. Ведь теперь ему можно присылать спам обоснованно и с "благими намерениями":
"Я же продавец, а он мой реальный покупатель. Я не спамлю, я делаю рассылку о новых обновлениях, версиях. Беспокоюсь о покупателе, спрашиваю, когда он ещё что-то у меня купит. Ведь я же продаю очень нужные для него продукты. Почему он не покупает у меня больше ничего? У меня так много полезного есть на витрине. И ещё масса в планах. И мне интересно знать мнение моих реальных покупателей, чтобы продукты для них сделать лучше".
p.s. У нас в городе есть один магазин по продаже мобильных, смартфонов. Я имел несчастье по их сайту сделать заказ. Заказ потом отменил. После этого каждый день без исключение от этого продавца мне на мобилу шло "привет". Когда написал им, чтобы забыли мой номер телефона, то на мобилу перестало смс приходить и тоже самое стало идти на почту. Каждый день. И вот избавить свою почту от спама мне не удалось. Он идёт каждый день без исключения.
ключевое слово "дискуссия" -- это значит что есть мнения "за" и "против" -- моё мнение "против", а вы уже расстроились -- ну, не согласен я с вами и против вашего предложения -- и нет тут никакой "ярости", просто моя аргументация сильнее вашей -- аргументируйте, убеждайте и ваше "за" станет супер-яростнее всякого "против"
+100500
Да мне оно и не сильно нужно. Криво, но сойдет. У нас всегда прав тот, кто больше и громче кричит.
у покупателей сигналит, когда ВЫ обновляете версию.
только если он оставит отзыв или задаст вопрос в ЛС - почему - то все клиенты желают общаться только в ЛС. редко задают вопросы в Обсуждении по продукту, что было бы правильно.
У меня весь ЛС уже забит, а в обсуждениях 3-5 человек спросят.
У Всех так?
Сейчас проверил в Маркете, в обсуждения[ я тоже могу выйти на ЛК пользователя. И почему 3-5? Скроминичаете )), специально зашел на один из ваших продуктов *** *** * FULL
Сейчас проверил в Маркете, в обсуждения[ я тоже могу выйти на ЛК пользователя. И почему 3-5? Скроминичаете )), специально зашел на один из ваших продуктов *** *** * FULL
p.s. У нас в городе есть один магазин по продаже мобильных, смартфонов. Я имел несчастье по их сайту сделать заказ. Заказ потом отменил. После этого каждый день без исключение от этого продавца мне на мобилу шло "привет". Когда написал им, чтобы забыли мой номер телефона, то на мобилу перестало смс приходить и тоже самое стало идти на почту. Каждый день. И вот избавить свою почту от спама мне не удалось. Он идёт каждый день без исключения.
В The Bat есть плагин антиспама. Может, и в других мейлерах есть. На Яндексе можно в веб-интерфейсе занести адрес спамера в спам-лист.
3- 5 сообщений в неделю наверно, . Если б вы знали сколько сообщений в лс мне пишут....... Ух....
)))))))))))))) В маркете пока не торгую, но ситуация до бли знакома. Многие клиенты считают себя единственными и неповторимыми )) Часто идут мессаги в ЛС и Скайп а-ля, - Привет! Не мог бы такую вещь добавить /*идет мутное описание вещи*/. Про то, к чему это вообще относится, часто ни слова. Ведь я просто обязан помнить всех клиентов с никами типа zff44**f643 )) и без фото
)))))))))))))) В маркете пока не торгую, но ситуация до бли знакома. Многие клиенты считаю себя единственными и неповторимыми )) Часто идут мессаги в ЛС и Скайп а-ля, - Привет! Не мог бы такой вещь добавить /*идет мутное описание вещи*/. Про то, к чему это вообще относится, часто ни слова. Ведь я просто обязан помнить всех клиентов с никами типа zff44**f643 )) без фото