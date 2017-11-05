По поводу "НАДЕЖНОСТИ" сигналов - страница 2
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Прочитал первый пост, сравнил.
Просадка по моемуЗалетел за 30%, ненадежный
Видимо 100% "Надёжность" имеют не только те сигналы, которые надежно зарабатывают, но и те, которые Надёжно сливают.
Этот сигнал находится на последней странице. Как может сигнал с максимальной просадкой 70.8% считаться надёжным.
И возникает вопрос: для кого предназначен этот параметр ?
Видимо 100% "Надёжность" имеют не только те сигналы, которые надежно зарабатывают, но и те, которые Надёжно сливают.
Этот сигнал находится на последней странице. Как может сигнал с максимальной просадкой 70.8% считаться надёжным.
И возникает вопрос: для кого предназначен этот параметр ?
Надежненький сигнальчик, нечего добавить, однако.