По поводу "НАДЕЖНОСТИ" сигналов - страница 2

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Прочитал первый пост, сравнил.

Просадка по моему

Залетел за 30%, ненадежный
 

Видимо 100% "Надёжность" имеют не только те сигналы, которые надежно зарабатывают, но и те, которые Надёжно сливают.

Этот сигнал находится на последней странице.  Как может сигнал с максимальной просадкой 70.8%  считаться надёжным.

И возникает вопрос: для кого предназначен этот параметр ?   


 
Petros Shatakhtsyan:

Видимо 100% "Надёжность" имеют не только те сигналы, которые надежно зарабатывают, но и те, которые Надёжно сливают.

Этот сигнал находится на последней странице.  Как может сигнал с максимальной просадкой 70.8%  считаться надёжным.

И возникает вопрос: для кого предназначен этот параметр ?  

Надежненький сигнальчик, нечего добавить, однако.

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