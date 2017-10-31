Промо-код
Привет! Хочу получить дебетовую карту ePayments, но нужен промо-код... Что это и где его взять? Может кто знает?
Электронный кошелек ePayments.com - денежные переводы, вывод денег, выгодные комиссии
- www.epayments.com
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В профиле есть.
Заходите в профиль - Платежи, и внизу страницы ссылка для получения карты по промо-коду.
Sergey Golubev:
В профиле есть.
В профиле есть.
Заходите в профиль - Платежи, и внизу страницы ссылка для получения карты по промо-коду.
Ну так по ссылке когда прохожу то надо уже ввести свой промо код... я не пойму где взять этот промо код...
Sergey Golubev:
Там уже с промо (ссылка с промо) -
Понял, спасибо!
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