Промо-код

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Привет! Хочу получить дебетовую карту ePayments, но нужен промо-код... Что это и где его взять? Может кто знает?
Электронный кошелек ePayments.com - денежные переводы, вывод денег, выгодные комиссии
  • www.epayments.com
By completing and submitting this form you are requesting membership of ELECTRONIC PAYMENTS ASSOCIATION , a company limited by guarantee incorporated in England and Wales with registered number 07637944 whose registered office is at Palladium House, 1-4 Argyll Street, London, United Kingdom W1F 7LD (‘ EPA ’). Membership of EPA is open to...
 

В профиле есть.
Заходите в профиль - Платежи, и внизу страницы ссылка для получения карты по промо-коду.

 
Sergey Golubev:

В профиле есть.
Заходите в профиль - Платежи, и внизу страницы ссылка для получения карты по промо-коду.

Ну так по ссылке когда прохожу то надо уже ввести свой промо код... я не пойму где взять этот промо код...

 

Там уже с промо (ссылка с промо) - 



 
Sergey Golubev:

Там уже с промо (ссылка с промо) - 



Понял, спасибо!

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