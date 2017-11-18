Стабильные сигналы - страница 2

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Valery Nazarov:

...

Ещё раз, и в бан.

 
Artyom Trishkin:

Ещё раз, и в бан.


за что?

 
Valery Nazarov:

за что?

За ссылку на платный сигнал.

 
Artyom Trishkin:

За ссылку на платный сигнал.


Извиняюсь, не знал, что реклама платных сигналов запрещена. Думал запрещены только ссылки на сторонние ресурсы.

 
Valery Nazarov:

Извиняюсь, не знал, что реклама платных сигналов запрещена. Думал запрещены только ссылки на сторонние ресурсы.

И если даже вы исправили моё сообщение об удалённой ссылке, то это не говорит о том, что её не было и никто не видел


Будьте внимательней к правилам ресурса пожалуйста.

 
Artyom Trishkin:

Ещё раз, и в бан.


  был и нет hahahahah
 
Меня банили за то что  я скрины делаю с помощью  программы Clip 2 Net ЗА РЕКЛАМУ СТОРОННЕГО СЕРВИСА   другим способов не знаю . В принципе модераторы не раз присылали КАК  по другому скрины снимать , но ниччё в голову не лезет  . Клиптунетом легко - нажал  и отпустил  и всё . ссыка появилась . Так и продолжаю ......сделаю скрин и в сервисдеск  после бани слёзно прося в баню больше не посылать и  клятвенно заверяя , что никаких сторонних сервисов я не рекламировал .Век воли не видать !
 
Zvezdochet:
Меня банили за то что  я скрины делаю с помощью  программы Clip 2 Net ЗА РЕКЛАМУ СТОРОННЕГО СЕРВИСА   другим способов не знаю . В принципе модераторы не раз присылали КАК  по другому скрины снимать , но ниччё в голову не лезет  . Клиптунетом легко - нажал  и отпустил  и всё . ссыка появилась . Так и продолжаю ......сделаю скрин и в сервисдеск  после бани слёзно прося в баню больше не посылать и  клятвенно заверяя , что никаких сторонних сервисов я не рекламировал .Век воли не видать !

А поисковик гугла вас тоже забанил? Неужели сложно почитать, как делать нормально скрины, без всяких непонятных ресурсов.

 
Zvezdochet:
Меня банили за то что  я скрины делаю с помощью  программы Clip 2 Net ЗА РЕКЛАМУ СТОРОННЕГО СЕРВИСА   другим способов не знаю . В принципе модераторы не раз присылали КАК  по другому скрины снимать , но ниччё в голову не лезет  . Клиптунетом легко - нажал  и отпустил  и всё . ссыка появилась . Так и продолжаю ......сделаю скрин и в сервисдеск  после бани слёзно прося в баню больше не посылать и  клятвенно заверяя , что никаких сторонних сервисов я не рекламировал .Век воли не видать !

написал Вам в личку по поводу проги для скринов

 
Vladimir Gribachev:

написал Вам в личку по поводу проги для скринов

В современных Windows уже встроена программа создания скриншотов «Ножницы», и не нужно никаких танцев. Или вы до сих пор на "Windows Millennium" сидите?

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