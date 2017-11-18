Стабильные сигналы - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Ещё раз, и в бан.
Ещё раз, и в бан.
за что?
за что?
За ссылку на платный сигнал.
За ссылку на платный сигнал.
Извиняюсь, не знал, что реклама платных сигналов запрещена. Думал запрещены только ссылки на сторонние ресурсы.
Извиняюсь, не знал, что реклама платных сигналов запрещена. Думал запрещены только ссылки на сторонние ресурсы.
И если даже вы исправили моё сообщение об удалённой ссылке, то это не говорит о том, что её не было и никто не видел
Будьте внимательней к правилам ресурса пожалуйста.
Ещё раз, и в бан.
был и нет hahahahah
Меня банили за то что я скрины делаю с помощью программы Clip 2 Net ЗА РЕКЛАМУ СТОРОННЕГО СЕРВИСА другим способов не знаю . В принципе модераторы не раз присылали КАК по другому скрины снимать , но ниччё в голову не лезет . Клиптунетом легко - нажал и отпустил и всё . ссыка появилась . Так и продолжаю ......сделаю скрин и в сервисдеск после бани слёзно прося в баню больше не посылать и клятвенно заверяя , что никаких сторонних сервисов я не рекламировал .Век воли не видать !
А поисковик гугла вас тоже забанил? Неужели сложно почитать, как делать нормально скрины, без всяких непонятных ресурсов.
Меня банили за то что я скрины делаю с помощью программы Clip 2 Net ЗА РЕКЛАМУ СТОРОННЕГО СЕРВИСА другим способов не знаю . В принципе модераторы не раз присылали КАК по другому скрины снимать , но ниччё в голову не лезет . Клиптунетом легко - нажал и отпустил и всё . ссыка появилась . Так и продолжаю ......сделаю скрин и в сервисдеск после бани слёзно прося в баню больше не посылать и клятвенно заверяя , что никаких сторонних сервисов я не рекламировал .Век воли не видать !
написал Вам в личку по поводу проги для скринов
написал Вам в личку по поводу проги для скринов
В современных Windows уже встроена программа создания скриншотов «Ножницы», и не нужно никаких танцев. Или вы до сих пор на "Windows Millennium" сидите?