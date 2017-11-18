Стабильные сигналы

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[Удален]  
     Поделитесь хорошими, стабильными сигналами.
 
Aleksandr Kuripko:
     Поделитесь хорошими, стабильными сигналами.

 

Смотрите обучающее видео по сигналам на YouTube

 
Aleksandr Kuripko:
     Поделитесь хорошими, стабильными сигналами.

Здесь нельзя этого делать...сочтут за рекламу. Фильтры поиска не помогают ?


 
Aleksandr Kuripko:
     Поделитесь хорошими, стабильными сигналами.

нет таких и даже теоретически быть не может.

иначе не было бы такого документа как "предупреждение о рисках".

каждый сигнал со своими тараканами и почти 100% риском слива в любой удобный момент.

 
Andrey F. Zelinsky:

нет таких и даже теоретически быть не может.

иначе не было бы такого документа как "предупреждение о рисках".

каждый сигнал со своими тараканами и почти 100% риском слива в любой удобный момент.


Это не так  :)

Сливают только тупые и жадные.
 
Aleksandr Kuripko:
     Поделитесь хорошими, стабильными сигналами.

а почему вы о этом спрашиваете?

 
Mickey Moose:

а почему вы о этом спрашиваете?


Хочет выбирать провайдера, но не знает кого.

И сейчас он будет молчать, а мы будет заниматься гаданием.

[Удален]  
Petros Shatakhtsyan:

Хочет выбирать провайдера, но не знает кого.

И сейчас он будет молчать, а мы будет заниматься гаданием.


Спасибо))
Да, хочется присмотреться к понимающим людям.

 
Aleksandr Kuripko:

Спасибо))
Да, хочется присмотреться к понимающим людям.


Понимающие люди сами не понимают что там творится.

 

Стабильные сигналы есть.

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