Стабильные сигналы
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Поделитесь хорошими, стабильными сигналами.
нет таких и даже теоретически быть не может.
иначе не было бы такого документа как "предупреждение о рисках".
каждый сигнал со своими тараканами и почти 100% риском слива в любой удобный момент.
нет таких и даже теоретически быть не может.
иначе не было бы такого документа как "предупреждение о рисках".
каждый сигнал со своими тараканами и почти 100% риском слива в любой удобный момент.
Это не так :)Сливают только тупые и жадные.
Поделитесь хорошими, стабильными сигналами.
а почему вы о этом спрашиваете?
а почему вы о этом спрашиваете?
Хочет выбирать провайдера, но не знает кого.
И сейчас он будет молчать, а мы будет заниматься гаданием.
Хочет выбирать провайдера, но не знает кого.
И сейчас он будет молчать, а мы будет заниматься гаданием.
Спасибо))
Да, хочется присмотреться к понимающим людям.
Спасибо))
Да, хочется присмотреться к понимающим людям.
Понимающие люди сами не понимают что там творится.
Стабильные сигналы есть.
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