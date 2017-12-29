Гэпы - страница 3
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На XAUUSD стали вкусные гэпы появляться. Есть подозрения, что они кроме понедельников также среди недели возникают.
Таким же способом за 10 лет получен процент закрытия гэпов по золоту. Он тоже около 70%. Это видно по проценту выигравших позиций при эксперименте с торговым роботом.
Кроме того, установлена интересная закономерность: на золоте гэпы возникают в 3 раза чаще, чем на обычных мажорных валютных парах (по расчетам 3.2 раза в неделю). Следовательно, эту закономерность нужно обязательно использовать для повышения прибыльности торговли на гэпах.
а не маленький спред для золота?