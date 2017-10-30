Нужен принцип работы с ордером

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Берем любой ордер. Отложка или по рынку.   Отодвигаем стоп и двигая его видим сколько пунктов будет убыток на конкретной отметке. От конкретного ордера. Пока тащим его руками на отметку видим значения. 

Как прикрутить к линии этот указатель в пунктах и размере средств.  Назначение данного инструмента - разметка рынка по ордерам или группе ордеров.

 
Mickey Moose:
Берем любой ордер. Отложка или по рынку.   Отодвигаем стоп и двигая его видим сколько пунктов будет убыток на конкретной отметке. От конкретного ордера. Пока тащим его руками на отметку видим значения. 

Как прикрутить к линии этот указатель в пунктах и размере средств.  Назначение данного инструмента - разметка рынка по ордерам или группе ордеров.


Ну так в терминале вроде бы всё есть :

 
Sergey Kolemanov:

Ну так в терминале вроде бы всё есть :

Ну да. Мне как раз и нужна такая штука. 
 
Mickey Moose:
Ну да. Мне как раз и нужна такая штука. 

Чтобы это работало, надо в меню Сервис --> Настройки -->Торговля поставить галочку "Торговля в один клик" - и можно создавать (пытаясь двинуть линию рыночного ордера вверх и вниз) и двигать  SL  TP мышью. Когда-то эта возможность в терминале отсутствовала. В КодеБазе встречал советники, которые двигают SL TP вслед за перемещаемым мышью объектом горизонтальной линией

 
STARIJ:

Чтобы это работало, надо в меню Сервис --> Настройки -->Торговля поставить галочку "Торговля в один клик" - и можно создавать (пытаясь двинуть линию рыночного ордера вверх и вниз) и двигать  SL  TP мышью. Когда-то эта возможность в терминале отсутствовала. В КодеБазе встречал советники, которые двигают SL TP вслед за перемещаемым мышью объектом горизонтальной линией


у меня линия это нулевая отметка сетки разнонаправленных ордеров, c динамическим рыночным лотом поэтому я хочу ее двигать с отображением. Что нужно передавать в то поле для  показа баланса?

 
STARIJ:

Чтобы это работало, надо в меню Сервис --> Настройки -->Торговля поставить галочку "Торговля в один клик" - и можно создавать и двигать  SL  TP мышью

Необязательно. То что требуется ТС (визуально определить прибыль/убыток при перемещении TP/SL мышью) будет работать и без галочки "Торговля в один клик" , только без галочки будем попадать в окно "Ордер" для подтверждения операции.
 
Mickey Moose:

у меня линия это нулевая отметка сетки разнонаправленных ордеров, поэтому я хочу ее двигать с отображением. Что нужно передавать в то поле для  показа баланса?


Вы хотите видеть результат отдельно для BUY сетки и отдельно для SELL сетки ?

 
Sergey Kolemanov:

Вы хотите видеть результат отдельно для BUY сетки и отдельно для SELL сетки ?


я хочу просто перетащить текущую линию сетки с указанным на ней отображением лота\пунктов. у меня она есть

и хочу увидеть информацию по командам где напись будет там же где эта линия+ получения этих параметров

Если как есть - хочу сэкономить время копания в справочнике или найти подобную реализацию

 
Mickey Moose:

я хочу просто перетащить текущую линию сетки с указанным на ней отображением лота\пунктов. у меня она есть

и хочу увидеть информацию по командам где напись будет там же где эта линия+ получения этих параметров

Если как есть - хочу сэкономить время копания в справочнике или найти подобную реализацию

То, что вы хотите - Графический эксперт AutoGraf - 2006 год

Кто из трейдеров не мечтал о том, чтобы просто взять ордер мышкой и переставить его на другое место или изменить тем же способом его характеристики - положение StopLoss и TakeProfit. Удобный интерфейс очень важен для пользователя, особенно в случае, если трейдер ведёт внутридневную торговлю. MetaQuotes Language 4 (MQL4) выгодно отличается от своего предшественника (MQL 2) тем, что предоставляет программисту возможность обрабатывать координаты графических объектов.

 
STARIJ:

То, что вы хотите - Графический эксперт AutoGraf - 2006 год

Кто из трейдеров не мечтал о том, чтобы просто взять ордер мышкой и переставить его на другое место или изменить тем же способом его характеристики - положение StopLoss и TakeProfit. Удобный интерфейс очень важен для пользователя, особенно в случае, если трейдер ведёт внутридневную торговлю. MetaQuotes Language 4 (MQL4) выгодно отличается от своего предшественника (MQL 2) тем, что предоставляет программисту возможность обрабатывать координаты графических объектов.


спасибо, гляну

Глянул - это просто ужас.
 
Mickey Moose:

Гляньте вот эту ф-ю. Если я вас правильно понял то это то , что Вам нужно.

//+------------------------------------------------------------------+
//                                                                  //
//+------------------------------------------------------------------+
double Get_Profit(double price, int magic = 0) 
{
   int type = -1;
   double calmode = MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_PROFITCALCMODE); // Способ расчета прибыли: 0 - Forex, 1 - CFD, 2 - Futures
   double point = MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT);            // Размер пункта в валюте котировки
   double tv = MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_TICKVALUE);           // Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита
   double profit = 0;
   
   if(price != 0)
   {
      for(int i = 0; i < OrdersTotal(); i++) 
      {
         if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) 
         {
            if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == magic) 
            {
               type = OrderType();

               if(type == OP_BUY) 
               {
                  if(calmode == 0 || calmode == 2) profit += (price - OrderOpenPrice()) / point * tv * OrderLots();
               }
               if(type == OP_SELL) 
               {
                  if(calmode == 0 || calmode == 2) profit += (OrderOpenPrice() - price) / point * tv * OrderLots();
               }
            }
         }
      }
   }
   return(profit);
}
//+------------------------------------------------------------------+

В параметр price передайте цену "нулевой отметки сетки разнонаправленных ордеров". Ф-я возвратит прибыль в валюте депо , без учёта спреда , комиссии , свопа.

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