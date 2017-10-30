Нужен принцип работы с ордером
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Берем любой ордер. Отложка или по рынку. Отодвигаем стоп и двигая его видим сколько пунктов будет убыток на конкретной отметке. От конкретного ордера. Пока тащим его руками на отметку видим значения.
Ну так в терминале вроде бы всё есть :
Ну так в терминале вроде бы всё есть :
Ну да. Мне как раз и нужна такая штука.
Чтобы это работало, надо в меню Сервис --> Настройки -->Торговля поставить галочку "Торговля в один клик" - и можно создавать (пытаясь двинуть линию рыночного ордера вверх и вниз) и двигать SL TP мышью. Когда-то эта возможность в терминале отсутствовала. В КодеБазе встречал советники, которые двигают SL TP вслед за перемещаемым мышью объектом горизонтальной линией
Чтобы это работало, надо в меню Сервис --> Настройки -->Торговля поставить галочку "Торговля в один клик" - и можно создавать (пытаясь двинуть линию рыночного ордера вверх и вниз) и двигать SL TP мышью. Когда-то эта возможность в терминале отсутствовала. В КодеБазе встречал советники, которые двигают SL TP вслед за перемещаемым мышью объектом горизонтальной линией
у меня линия это нулевая отметка сетки разнонаправленных ордеров, c динамическим рыночным лотом поэтому я хочу ее двигать с отображением. Что нужно передавать в то поле для показа баланса?
Чтобы это работало, надо в меню Сервис --> Настройки -->Торговля поставить галочку "Торговля в один клик" - и можно создавать и двигать SL TP мышью
у меня линия это нулевая отметка сетки разнонаправленных ордеров, поэтому я хочу ее двигать с отображением. Что нужно передавать в то поле для показа баланса?
Вы хотите видеть результат отдельно для BUY сетки и отдельно для SELL сетки ?
Вы хотите видеть результат отдельно для BUY сетки и отдельно для SELL сетки ?
я хочу просто перетащить текущую линию сетки с указанным на ней отображением лота\пунктов. у меня она есть
и хочу увидеть информацию по командам где напись будет там же где эта линия+ получения этих параметров
Если как есть - хочу сэкономить время копания в справочнике или найти подобную реализацию
я хочу просто перетащить текущую линию сетки с указанным на ней отображением лота\пунктов. у меня она есть
и хочу увидеть информацию по командам где напись будет там же где эта линия+ получения этих параметров
Если как есть - хочу сэкономить время копания в справочнике или найти подобную реализацию
То, что вы хотите - Графический эксперт AutoGraf - 2006 год
Кто из трейдеров не мечтал о том, чтобы просто взять ордер мышкой и переставить его на другое место или изменить тем же способом его характеристики - положение StopLoss и TakeProfit. Удобный интерфейс очень важен для пользователя, особенно в случае, если трейдер ведёт внутридневную торговлю. MetaQuotes Language 4 (MQL4) выгодно отличается от своего предшественника (MQL 2) тем, что предоставляет программисту возможность обрабатывать координаты графических объектов.
То, что вы хотите - Графический эксперт AutoGraf - 2006 год
Кто из трейдеров не мечтал о том, чтобы просто взять ордер мышкой и переставить его на другое место или изменить тем же способом его характеристики - положение StopLoss и TakeProfit. Удобный интерфейс очень важен для пользователя, особенно в случае, если трейдер ведёт внутридневную торговлю. MetaQuotes Language 4 (MQL4) выгодно отличается от своего предшественника (MQL 2) тем, что предоставляет программисту возможность обрабатывать координаты графических объектов.
спасибо, глянуГлянул - это просто ужас.
Гляньте вот эту ф-ю. Если я вас правильно понял то это то , что Вам нужно.
//+------------------------------------------------------------------+ // // //+------------------------------------------------------------------+ double Get_Profit(double price, int magic = 0) { int type = -1; double calmode = MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_PROFITCALCMODE); // Способ расчета прибыли: 0 - Forex, 1 - CFD, 2 - Futures double point = MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT); // Размер пункта в валюте котировки double tv = MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_TICKVALUE); // Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита double profit = 0; if(price != 0) { for(int i = 0; i < OrdersTotal(); i++) { if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) { if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == magic) { type = OrderType(); if(type == OP_BUY) { if(calmode == 0 || calmode == 2) profit += (price - OrderOpenPrice()) / point * tv * OrderLots(); } if(type == OP_SELL) { if(calmode == 0 || calmode == 2) profit += (OrderOpenPrice() - price) / point * tv * OrderLots(); } } } } } return(profit); } //+------------------------------------------------------------------+
В параметр price передайте цену "нулевой отметки сетки разнонаправленных ордеров". Ф-я возвратит прибыль в валюте депо , без учёта спреда , комиссии , свопа.
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