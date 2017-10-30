Советник не проходит валидацию в Маркет. - страница 2
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Может не того места скачали, попробуйте скачать (ссылка удалена Artyom Trishkin), есть шанс что будет без ошибок, и сразу пройдёт в маркет)
Это паршивая версия. И только под азию.
Это паршивая версия. И только под азию.
Ну теперь хоть понятно, почему торгует только на йене, в мониторинге по ней самый лучший показатель =) Ну а версия в сети много конечно, советник то старый и всем известный
Ну теперь хоть понятно, почему торгует только на йене, в мониторинге по ней самый лучший показатель =) Ну а версия в сети много конечно, советник то старый и всем известный
Версий много. Исходный код в свободном доступе, и все вольны переделывать его, как охота. Только сов о котором ты говоришь, трендовый, а это не очень хорошо. Поэтому использование йены, построено по другому алгоритму. Мониторинг не изучал, не в курсе.
Валидация это только 25%, основная проверка будет проводится модератором.
Может не того места скачали, попробуйте скачать (ссылка удалена Artyom Trishkin), есть шанс что будет без ошибок, и сразу пройдёт в маркет)
да уж - три тыщи за 16 лет - это просто супер робот
Одна и та же ошибка. Перепробовал все имеющиеся у меня совы, прекрасно работающие годами. К тому же, конкретно тот сов, который хочу на продажу выставить, работает только по Йене, ТФ 15. Тестирование валит по Н1, eur/usd.
Он и не должен работать на других парах и таймах. Саппорт ничего внятного не отвечает.
Почитайте эту статью. Там примеры кода для MT4 и МТ5. Один раз сделайте проверку на все возможные ошибки и всегда будет публикация с первого раза. Еще учтите что перед публикацией тестируется на сервере "metaquotes demo server" в его торговом окружении, включая металлы такие как серебро. И тестируется в одном из тестов с 1$ в этом случае тоже не должно быть ошибок. И на любом кредитном плече тоже не должно быть ошибок. Будет нехватка средств, но не должно быть спама сервера и спама лога журнала.
https://www.mql5.com/ru/articles/2555
да уж - три тыщи за 16 лет - это просто супер робот
Да ладно, потом посмотрим во сколько его оценит ТС =)
Одна и та же ошибка. Перепробовал все имеющиеся у меня совы, прекрасно работающие годами. К тому же, конкретно тот сов, который хочу на продажу выставить, работает только по Йене, ТФ 15. Тестирование валит по Н1, eur/usd.
Он и не должен работать на других парах и таймах. Саппорт ничего внятного не отвечает.
Пары и таймфреймы тоже ограничивать нельзя. советник должен работать на любых парах и фреймах, вопрос прибыли это другое. в маркете запрещено даже обещать прибыль, но работать должно на любых парах и таймфреймах, с любого депозита и кредитного плеча. Еще раз говорю именно корректно работать. Вопрос прибыли или убытка не в счет. Но ошибок быть не должно в любом случае.
На месте саппорта, Я бы задал вопрос: "Чем отличается йена, от франка, и почему он не должен работать на франке, ну или на канадце? Сливатор?"
каждый инструмент это своя толпа, в которой свой уникальный состав участников и их стратегий.
грубо говоря, они отличаются составом стратегий двигающих пару и по этому стратегия которая на йене работает лучше среднего на франке может работать хуже среднего.
если товар прекрасно покупается в Индии не стоит, бросать это дело только потому что в Бразилии этот товар никто не берет.
ЗЫ: это ошибка многих, отказываться от стратегии только потому что она не работает одинаково хорошо на всех инструментах.
Ещё раз: Чем отличается йена, от франка?
отличия есть и отличия существенные.
убедиться очень легко -- любой советник запустить одновременно на нескольких парах -- и уже через несколько дней/неделю будут сделаны выводы, типа, та или иная пара не подходит потому-то и потому-то.
Он и не должен работать на других парах и таймах. Саппорт ничего внятного не отвечает.
маркет проверяет техническую сторону вопроса, а не профитность -- и с технической стороны (корректный лот, корректные тейк и стоп, корректная установка отложки) всё должно работать на всех парах и всех таймфреймах без исключения.