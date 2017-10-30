Можно-ли считать подобную систему "рабочей"?
нет.
PS. из практики - есть ещё и проскальзывание. Проверено на ECN c анонсированным "спреды от 0". Так вот проскальзывание хитрым образом всё равно забирает тот спред со сделки который решил себе брокер, а это мягко говоря больше 2-х пипсов. Не знаю как они так делают, может плагин сервера или штатные возможности такие.
нет.
PS. из практики - есть ещё и проскальзывание. Проверено на ECN c анонсированным "спреды от 0". Так вот проскальзывание хитрым образом всё равно забирает тот спред со сделки который решил себе брокер, а это мягко говоря больше 2-х пипсов. Не знаю как они так делают, может плагин сервера или штатные возможности такие.
Оптимизация пипсовщика оказалалась сомнительным делом)
Ну а чего "не рабочая".
Главное - найти брокера, у которого будет спред не больше 2 пунктов, и будут отсутствовать проскальзывания...
можно считать рабочей в тестере
такие бывают?)))
Да, бывают, от 0.6-1.6 пунктов на реале и без комиссии.
Но это плохой результат. Во первых видимо депозит 50 000, а прибыль за 5 лет ниже 50 000, т.е меньше 100%, ~20% в год.
Такие годовые проценты, даже больше, некоторые брокеры дают и без торговли.
Но это не главное. Надо протестировать на реальных тиках, а не на "Все тики". Результат будет другим. И еще при такой прибыльности, просадка большая, где то 15%.
кинь еще рисунок при спреде 200
кинь еще рисунок при спреде 200
Вы сами торгуете с таким спредом?
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