Можно-ли считать подобную систему "рабочей"?

Новый комментарий
[Удален]  
  • 25% (20)
  • 75% (59)
Всего проголосовало: 76
[Удален]  
 
Nikolay Gaylis:

нет.

PS.  из практики - есть ещё и проскальзывание. Проверено на ECN c анонсированным "спреды от 0". Так вот проскальзывание хитрым образом всё равно забирает тот спред со сделки который решил себе брокер, а это мягко говоря больше 2-х пипсов. Не знаю как они так делают, может плагин сервера или штатные возможности такие.

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

нет.

PS.  из практики - есть ещё и проскальзывание. Проверено на ECN c анонсированным "спреды от 0". Так вот проскальзывание хитрым образом всё равно забирает тот спред со сделки который решил себе брокер, а это мягко говоря больше 2-х пипсов. Не знаю как они так делают, может плагин сервера или штатные возможности такие.


Оптимизация пипсовщика оказалалась сомнительным делом)

 

Ну а чего "не рабочая".

Главное - найти брокера, у которого будет спред не больше 2 пунктов, и будут отсутствовать проскальзывания...

 
Nikolay Gaylis:
можно считать рабочей в тестере
 
Торгую 5 лет, обращайтесь.
 
Igor Yeremenko:
можно считать рабочей в тестере
осталось только вывести деньги из тестера
 
Nikolay Gaylis:

такие бывают?)))


Да, бывают, от 0.6-1.6 пунктов на реале и без комиссии.

Но это плохой результат. Во первых видимо депозит 50 000, а прибыль за 5 лет ниже 50 000, т.е меньше 100%, ~20% в год.

Такие годовые проценты, даже больше, некоторые брокеры дают и без торговли.

Но это не главное. Надо протестировать на реальных тиках, а не на "Все тики". Результат будет другим. И еще при такой прибыльности, просадка большая, где то 15%.

 
Nikolay Gaylis:

кинь еще рисунок при спреде 200

 
Mickey Moose:

кинь еще рисунок при спреде 200


Вы сами торгуете с таким спредом?

1234
Новый комментарий