Версия и работа в режиме Portable - страница 2

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У меня SSD, я стараюсь выжать максимум ...

 
Renat Fatkhullin:

Вы в первый раз пользуетесь программами в Windows? Или все программы ставите в портабл режиме?

Таковы реалии системы безопасности и разграничения прав в современных операционных системах. Программы ставятся в определенные места, а данные кладутся в четко обозначенные хранилища. Иначе просто прав(не все же под админами работают) не будет на запись или модификацию.

Мы очень аккауратно следим за работоспособностью терминалов в любых условиях окружения. Даже без прав позволяем инсталлироваться и обеспечиваем работу.

У нас все очень правильно работает.


В режиме Portable при переносе директории на другой пк сохранятся логины и пароли ?

 
Vladimir Pastushak:

В режиме Portable при переносе директории на другой пк сохранятся логины и пароли ?

Нет.

 
Renat Fatkhullin:

Если включать /portable режим, не обеспечив полных прав доступа к рабочим каталогам, то могут быть проблемы.


Переносимый режим - это штатная возможность работы терминала.

Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Начало работы

Теперь понятно. Спасибо.

 

Вот еще одна особенность почему Portable  имеет для меня смысл, есть программы советники и индикаторы в которых используются bmp файлы, а они  ........  с облаком не синхронизируются.

Может разрабочики подумают над тем что бы все файлы синхронизировать ?

 
Vladimir Pastushak:

Вот еще одна особенность почему Portable  имеет для меня смысл, есть программы советники и индикаторы в которых используются bmp файлы, а они  ........  с облаком не синхронизируются.

Может разрабочики подумают над тем что бы все файлы синхронизировать ?

Синхронизируются, почему нет?

Не забудьте включить режим "Показывать все файлы" в контекстном меню. В следующей версии редактора bmp файлы будут показываться штатно.


 
Renat Fatkhullin:

Синхронизируются, почему нет?

Не забудьте включить режим "Показывать все файлы" в контекстном меню. В следующей версии редактора bmp файлы будут показываться штатно.


Вы говорили что редактор, новый редактор, выйдет до конца октября, планы не изменились ?

 
Vladimir Pastushak:

Почему поднимаю вопрос:

Я регулярно обновляю винду до последней стабильной версии, иногда приходится с нуля все переустанавливать.

Вывод - последняя версия не такая стабильная, как может показаться обывателям. Но чтобы это дошло нужно пару раз все переустановить с нуля для любителей приключений.

 
Renat Fatkhullin:

Синхронизируются, почему нет?

Не забудьте включить режим "Показывать все файлы" в контекстном меню. В следующей версии редактора bmp файлы будут показываться штатно.


Ещё бы wav-файлы сделать так же.

Сейчас они добавляются, но по одному. Т.е., если ПКМ по папке, в которой хранятся звуки, и выбрать "Добавить файл/папку в хранилище", то добавляется лишь папка, но не wav-файлы, хранящиеся в ней. Приходится каждый wav-файл добавлять индивидуально. Не удобно.

 
Andrei:

Вывод - последняя версия не такая стабильная, как может показаться обывателям. Но чтобы это дошло нужно пару раз все переустановить с нуля для любителей приключений.


Последние версии винды у меня всегда хорошо работают.

В зависимости от потребностей я либо обновляю на новую сборку как недавно на 1709 либо просто переустанавливаю. 

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