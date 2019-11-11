Версия и работа в режиме Portable - страница 2
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У меня SSD, я стараюсь выжать максимум ...
Вы в первый раз пользуетесь программами в Windows? Или все программы ставите в портабл режиме?
Таковы реалии системы безопасности и разграничения прав в современных операционных системах. Программы ставятся в определенные места, а данные кладутся в четко обозначенные хранилища. Иначе просто прав(не все же под админами работают) не будет на запись или модификацию.
Мы очень аккауратно следим за работоспособностью терминалов в любых условиях окружения. Даже без прав позволяем инсталлироваться и обеспечиваем работу.
У нас все очень правильно работает.
В режиме Portable при переносе директории на другой пк сохранятся логины и пароли ?
В режиме Portable при переносе директории на другой пк сохранятся логины и пароли ?
Нет.
Если включать /portable режим, не обеспечив полных прав доступа к рабочим каталогам, то могут быть проблемы.
Переносимый режим - это штатная возможность работы терминала.
Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Начало работы
Теперь понятно. Спасибо.
Вот еще одна особенность почему Portable имеет для меня смысл, есть программы советники и индикаторы в которых используются bmp файлы, а они ........ с облаком не синхронизируются.
Может разрабочики подумают над тем что бы все файлы синхронизировать ?
Вот еще одна особенность почему Portable имеет для меня смысл, есть программы советники и индикаторы в которых используются bmp файлы, а они ........ с облаком не синхронизируются.
Может разрабочики подумают над тем что бы все файлы синхронизировать ?
Синхронизируются, почему нет?
Не забудьте включить режим "Показывать все файлы" в контекстном меню. В следующей версии редактора bmp файлы будут показываться штатно.
Синхронизируются, почему нет?
Не забудьте включить режим "Показывать все файлы" в контекстном меню. В следующей версии редактора bmp файлы будут показываться штатно.
Вы говорили что редактор, новый редактор, выйдет до конца октября, планы не изменились ?
Почему поднимаю вопрос:
Я регулярно обновляю винду до последней стабильной версии, иногда приходится с нуля все переустанавливать.
Вывод - последняя версия не такая стабильная, как может показаться обывателям. Но чтобы это дошло нужно пару раз все переустановить с нуля для любителей приключений.
Синхронизируются, почему нет?
Не забудьте включить режим "Показывать все файлы" в контекстном меню. В следующей версии редактора bmp файлы будут показываться штатно.
Ещё бы wav-файлы сделать так же.
Сейчас они добавляются, но по одному. Т.е., если ПКМ по папке, в которой хранятся звуки, и выбрать "Добавить файл/папку в хранилище", то добавляется лишь папка, но не wav-файлы, хранящиеся в ней. Приходится каждый wav-файл добавлять индивидуально. Не удобно.
Вывод - последняя версия не такая стабильная, как может показаться обывателям. Но чтобы это дошло нужно пару раз все переустановить с нуля для любителей приключений.
Последние версии винды у меня всегда хорошо работают.
В зависимости от потребностей я либо обновляю на новую сборку как недавно на 1709 либо просто переустанавливаю.