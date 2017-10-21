Советник на патерне 123
Господа трейдеры, кто видел советника на основе патерна 123 ....
Помощники собрались там
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- www.mql5.com
Нужно исправить несколько параметров работы советника. Исправить работу хеджирования (неправильно работает), сделать отключаемой работу без убытка - 0 отключено, сделать отключаемой работу макс просадки - 0 отключено, поправить работу тестера по тестовому времени (при тестировании по тестовому времени тестер стратегий зависает). Отключить...
anatol80:Сбежал что ли?
Господа трейдеры, кто видел советника на основе патерна 123 ....
Господа трейдеры, кто видел советника на основе патерна 123 ....
Dmitriy Skub:Угнали.)
Сбежал что ли?
Сбежал что ли?
anatol80:
Господа трейдеры, кто видел советника на основе патерна 123 ....
Господа трейдеры, кто видел советника на основе патерна 123 ....
Шалом!
123Triangles ? да он бесплатно в сети валяется. ПоГугли.
"Треугольник" типа.
Но не проверял, рабочий или нема.
но у него сигналы "рисующие", похож - на поиск третьей волны Эллиота чтоли...
смотри http://rgho.st/6PwMsfDlH
может я ошибаюсь, но паттерн 123 вроде работает совместно с уровнем каким либо, где мы фиксируем либо пробой либо отбой.
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