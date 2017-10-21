Советник на патерне 123

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Господа трейдеры, кто видел советника на основе  патерна 123 ....
 
Помощники собрались там
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Фриланс-сервис на MQL5.com
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Нужно исправить несколько параметров работы советника. Исправить работу хеджирования (неправильно работает), сделать отключаемой работу без убытка - 0 отключено, сделать отключаемой работу макс просадки - 0 отключено, поправить работу тестера по тестовому времени (при тестировании  по тестовому времени тестер стратегий зависает). Отключить...
 
anatol80:
Господа трейдеры, кто видел советника на основе  патерна 123 ....
Сбежал что ли?
 
Dmitriy Skub:
Сбежал что ли?
Угнали.)
 
anatol80:
Господа трейдеры, кто видел советника на основе  патерна 123 ....

Шалом!

123Triangles ?  да он бесплатно в сети валяется. ПоГугли.

"Треугольник" типа. 

Но не проверял, рабочий или нема. 

 
но у него сигналы "рисующие",  похож - на поиск третьей волны Эллиота чтоли...
 

смотри http://rgho.st/6PwMsfDlH

 
может я ошибаюсь, но паттерн 123 вроде работает совместно с уровнем каким либо, где мы фиксируем либо пробой либо отбой.
 

вот такой  есть в сети , на синем форуме  тоже о нем много писали.



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