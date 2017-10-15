Есть ли брокеры, которые имитируют торговлю на выходных? Нужно для тестирования советников. - страница 2
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Пишите по выходным, проверяйте в будние дни.
золотые слова.
Пишите по выходным, проверяйте в будние дни.
ну да, я раз написал на выходных тонну кода - потом начал проверять в понедельник, а там куча ошибок.
а обычно, я проверяю советник онлайн после каждого нового куска кода.
ну да, я раз написал на выходных тонну кода - потом начал проверять в понедельник, а там куча ошибок.
а обычно, я проверяю советник онлайн после каждого нового куска кода.
Тестер вам поможет найти ошибки.
Друггого не дано.
Нашел!
Сначала поискал брокеров, которые дают торговать биткоинами.
Скачал терминалы двух брокеров. Оказалось, что у них торговля биткоинами тоже 5 дней в неделю.
Потом на каком-то форуме прочитал, что у брокера ф***** можно торговать и на выходных.
Я даже терминал ихний не скачивал. просто взял терминал от а*****, вбил название сервера ф******, и открыл демо-счет. Котировки идут!
Там 3 знака после запятой.
Сегодня воскресенье и сегодня буду писать робота, и сразу его тестировать в онлайне.