Есть ли брокеры, которые имитируют торговлю на выходных? Нужно для тестирования советников. - страница 2

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Sergey Semyonov:

Пишите по выходным, проверяйте в будние дни.


золотые слова. 

 
Sergey Semyonov:

Пишите по выходным, проверяйте в будние дни.

ну да, я раз написал на выходных тонну кода - потом начал проверять в понедельник, а там куча ошибок.
а обычно, я проверяю советник онлайн после каждого нового куска кода.



 
igrok333:

ну да, я раз написал на выходных тонну кода - потом начал проверять в понедельник, а там куча ошибок.
а обычно, я проверяю советник онлайн после каждого нового куска кода.




Тестер вам поможет  найти ошибки.

Друггого не дано.

 

Нашел!

Сначала поискал брокеров, которые дают торговать биткоинами.

Скачал терминалы двух брокеров. Оказалось, что у них торговля биткоинами тоже 5 дней в неделю.

Потом на каком-то форуме прочитал, что у брокера ф***** можно торговать и на выходных.

Я даже терминал ихний не скачивал. просто взял терминал от а*****, вбил название сервера ф******, и открыл демо-счет. Котировки идут!

Там 3 знака после запятой.



Сегодня воскресенье и сегодня буду писать робота, и сразу его тестировать в онлайне.




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