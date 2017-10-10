В фильтре выбора сигналов добавить еще один параметр: "Сколько прошло недель с даты замониторивания счета". - страница 2

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Vitaly Muzichenko:

Нужно всю статистику, которая была была сделана до мониторинга - не показывать, и не учитывать.


Было бы хорошо, если жта идея реализовалась. 

 

Вот просадка за 3 года аж 4.63%

К чему такая статистика, с приростом 52390.55% ?


 
Ramiz Mavludov:

Очень много сигналов было с просадкой менее 10%, ведь подключались они к мониторингу спустя полтгода и даже год. А за это время могло бы ьыть просадка и 90%.

Подписчики потеряли доверие к рейтингу сигналов из-за таких сливов,  когда набиралось более 500 подписчиков на сигнал с идеальным графиком который месяц как опубликовали,  затем слив. 

"Выращивание" счетов есть и будет. Всё, что на графике ДО серой линии вообще значения не имеет, только после.
 
Igor Ryapisov:
Если воспользоваться поиском, который сейчас, ограничив разумную просадку и прибыль (20%)+ срок жизни счёта 5 мес, то у меня остаётся 17 сигналов. Не сильно большой набор для ручного просмотра.

А 5000 это для тех, у кого много лишних денег.


так вы же говорите, что разумным людям фильтры не нужны. нужно 5000 счетов смотреть))

вот цитата:

Igor Ryapisov:

людям, которые могу смотреть на все числа в статистике, такие фильтры не нужны.

 
Igor Ryapisov:
"Выращивание" счетов есть и будет. Всё, что на графике ДО серой линии вообще значения не имеет, только после.

ну так вы же выбираете счета до серой линии. вот цитата:

Igor Ryapisov:
Если воспользоваться поиском, который сейчас, ограничив разумную просадку и прибыль (20%)+ срок жизни счёта 5 мес, то у меня остаётся 17 сигналов. Не сильно большой набор для ручного просмотра.

А 5000 это для тех, у кого много лишних денег.

 
igrok333:

ну так вы же выбираете счета до серой линии. вот цитата:

Если внимательно прочитать, то можно заметить такие слова: "для ручного просмотра".

Но, мне кажется сейчас вопрос в том, как отсечь потенциально плохие сигналы, а не в точности формулировок или неком "роботе", который решит всё за нас.

 
Igor Ryapisov:
"Выращивание" счетов есть и будет. Всё, что на графике ДО серой линии вообще значения не имеет, только после.
А как это должен понять новичек или не опытный подписчик? Обычно смотрят на просадку и прибыль по месяца, подписываются сливают а потом сервис в этом обвиняют. 
 
Igor Ryapisov:

Если внимательно прочитать, то можно заметить такие слова: "для ручного просмотра".

Но, мне кажется сейчас вопрос в том, как отсечь потенциально плохие сигналы, а не в точности формулировок или неком "роботе", который решит всё за нас.

а зачем ручной, если фильтром можно отсеять?

 

вчера в опросе было 90% за . и 20 ответов.

сегодня уже какая-то **** накрутила 50/50.

как будто кому-то помешает лишний параметр.

 
Ramiz Mavludov:
А как это должен понять новичек или не опытный подписчик? Обычно смотрят на просадку и прибыль по месяца, подписываются сливают а потом сервис в этом обвиняют. 

и правильно обвиняют! ведь они же не хотят добавить нужные людям параметры.

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