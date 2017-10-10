В фильтре выбора сигналов добавить еще один параметр: "Сколько прошло недель с даты замониторивания счета". - страница 2
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Нужно всю статистику, которая была была сделана до мониторинга - не показывать, и не учитывать.
Было бы хорошо, если жта идея реализовалась.
Вот просадка за 3 года аж 4.63%
К чему такая статистика, с приростом 52390.55% ?
Очень много сигналов было с просадкой менее 10%, ведь подключались они к мониторингу спустя полтгода и даже год. А за это время могло бы ьыть просадка и 90%.
Подписчики потеряли доверие к рейтингу сигналов из-за таких сливов, когда набиралось более 500 подписчиков на сигнал с идеальным графиком который месяц как опубликовали, затем слив.
Если воспользоваться поиском, который сейчас, ограничив разумную просадку и прибыль (20%)+ срок жизни счёта 5 мес, то у меня остаётся 17 сигналов. Не сильно большой набор для ручного просмотра.
А 5000 это для тех, у кого много лишних денег.
так вы же говорите, что разумным людям фильтры не нужны. нужно 5000 счетов смотреть))
вот цитата:
людям, которые могу смотреть на все числа в статистике, такие фильтры не нужны.
"Выращивание" счетов есть и будет. Всё, что на графике ДО серой линии вообще значения не имеет, только после.
ну так вы же выбираете счета до серой линии. вот цитата:
Если воспользоваться поиском, который сейчас, ограничив разумную просадку и прибыль (20%)+ срок жизни счёта 5 мес, то у меня остаётся 17 сигналов. Не сильно большой набор для ручного просмотра.
А 5000 это для тех, у кого много лишних денег.
ну так вы же выбираете счета до серой линии. вот цитата:
Если внимательно прочитать, то можно заметить такие слова: "для ручного просмотра".
Но, мне кажется сейчас вопрос в том, как отсечь потенциально плохие сигналы, а не в точности формулировок или неком "роботе", который решит всё за нас.
"Выращивание" счетов есть и будет. Всё, что на графике ДО серой линии вообще значения не имеет, только после.
Если внимательно прочитать, то можно заметить такие слова: "для ручного просмотра".
Но, мне кажется сейчас вопрос в том, как отсечь потенциально плохие сигналы, а не в точности формулировок или неком "роботе", который решит всё за нас.
а зачем ручной, если фильтром можно отсеять?
вчера в опросе было 90% за . и 20 ответов.
сегодня уже какая-то **** накрутила 50/50.
как будто кому-то помешает лишний параметр.
А как это должен понять новичек или не опытный подписчик? Обычно смотрят на просадку и прибыль по месяца, подписываются сливают а потом сервис в этом обвиняют.
и правильно обвиняют! ведь они же не хотят добавить нужные людям параметры.