Запуск сторонних программ и приложений из эксперта.
Доброго времени суток всем.
Несколько дней пытаюсь найти варианты запуска сторонних файлов и приложений из экспертов mql4 или mql5. Все, что нашел компилируется с выдачей ошибки на несоответствие функции. Всего-то нужно, чтобы при потере связи с сервером эксперт запускал другое wi-fi соединение (важно! не при исчезновении одной wi-fi сети запускал другую, это я сделал через windows, а когда сеть присутствует, но интернета нет, запускал другое подключение). Скажу, что писать бат-файл не хочется, хотелось бы обойтись средствами терминала. Буду рад любым идеям.
1. ЕА обнаруживает, что "интернета нет"
2. ЕА вызывает DLL функцию
3. DLL функция запускает необходимый .ехе файл с необходимыми параметрами
4. этот .ехе обеспечивает альтернативное подключение
есть базовая наработка....
Решение этой проблемы в другом: нужно настроить маршрутизатор (есть маршрутизаторы на 2 и более WAN-входов) так, чтобы он переключался на другую сеть, когда одна пропала. Или же, если подобного маршрутизатора нет, а есть две сети, то воспользоваться специальным софтом, который делает это в Win. Погуглите в сторону NetSetMan, Kerio Winroute Firewall и т. п.
Спасибо за помощь.
Доброго времени суток всем.
Несколько дней пытаюсь найти варианты запуска сторонних файлов и приложений из экспертов mql4 или mql5. Все, что нашел компилируется с выдачей ошибки на несоответствие функции. Всего-то нужно, чтобы при потере связи с сервером эксперт запускал другое wi-fi соединение (важно! не при исчезновении одной wi-fi сети запускал другую, это я сделал через windows, а когда сеть присутствует, но интернета нет, запускал другое подключение). Скажу, что писать бат-файл не хочется, хотелось бы обойтись средствами терминала. Буду рад любым идеям.
Привет!
Готовое решение в аттаче.
Терминал нужно запускать от имени администратора
DLL должна лежать
C:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ИД терминала\MQL5\Libraries
Пингуемый Ip адрес ввродится цифрами
Советник писался для рынка ФОРТС
Добавленно
Если понадобится, могу дать исходник DLL, написана на Delphi XE4
Решение этой проблемы в другом: нужно настроить маршрутизатор (есть маршрутизаторы на 2 и более WAN-входов) так, чтобы он переключался на другую сеть, когда одна пропала. Или же, если подобного маршрутизатора нет, а есть две сети, то воспользоваться специальным софтом, который делает это в Win. Погуглите в сторону NetSetMan, Kerio Winroute Firewall и т. п.
То, что Вы предлагаете, явно сами не делали - это НЕ РАБОТАЕТ!
Привет!
Готовое решение в аттаче.
Терминал нужно запускать от имени администратора
DLL должна лежать
C:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ИД терминала\MQL5\Libraries
Пингуемый Ip адрес ввродится цифрами
Советник писался для рынка ФОРТС
Добавленно
Если понадобится, могу дать исходник DLL, написана на Delphi XE4
Спасибо большое, если дадите исходник DLL, будет совсем замечательно.
Спасибо большое, если дадите исходник DLL, будет совсем замечательно.
Проверьте личную переписку.
Добавлено
Важное замечание!
Если Вы перегружали компьютер, и при этом один из адапреров был выключен,
то необходимо включить - выключить этот адапрер, что бы ДЛЛ правильно
определяла состояние адаптера (особенность Виндов)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго времени суток всем.
Несколько дней пытаюсь найти варианты запуска сторонних файлов и приложений из экспертов mql4 или mql5. Все, что нашел компилируется с выдачей ошибки на несоответствие функции. Всего-то нужно, чтобы при потере связи с сервером эксперт запускал другое wi-fi соединение (важно! не при исчезновении одной wi-fi сети запускал другую, это я сделал через windows, а когда сеть присутствует, но интернета нет, запускал другое подключение). Скажу, что писать бат-файл не хочется, хотелось бы обойтись средствами терминала. Буду рад любым идеям.