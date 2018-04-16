Индикаторы: Engulfing
Наверное, такое определение паттернов, более правильное.
Если будете переделывать индикатор, сделайте возможность отображения паттерна со старших ТФ на младших или хотя бы с Д1.
Я сделал, чтобы первая свеча поглощала вторую свечу только телом.
Я понял это. Себе то я переделаю. А что бы со старшего ТФ паттерн можно было видеть на младших сделаете?
Сделайте с привязкой к осциляторам, например RSI. Потому что между уровнями 20 и 80 этих поглощений может быть много, особенно на маленьких таймфреймах.
Добрый день , неплохо было бы добавить настройку сколько свечей поглотила свеча , три или четыре .
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Engulfing:
Индикатор отображает на графике свечной паттерн "Поглощение".
Условия отображения паттернов
Автор: Andrey Minaev