В следующем году
а где враг всех неверующих? ))
Понимаю, что прогнозы неблагодарное дело, и что многие на форекс торгуют краткосрочно внутри дня,
но все же интересно мнение для долгосрочного инвестирования.
Через год, дай бог нам всем здоровья, могу поднять опрос и показать на графике, как сложились обстоятельства.
По возможности, отметьте по всем валютам, не только евро и доллар.
На сегодняшний день такая картинка:
но это, точка отсчета за день до начала брексита.
Понимаю, что прогнозы неблагодарное дело, и что многие на форекс торгуют краткосрочно внутри дня,
но все же интересно мнение для долгосрочного инвестирования.
Через год, дай бог нам всем здоровья, могу поднять опрос и показать на графике, как сложились обстоятельства.По возможности, отметьте по всем валютам, не только евро и доллар.
Сергей, не хватает битка, а он сечас на слуху
Сергей, не хватает битка, а он сечас на слуху
Битка в следующем году может и не быть, и биток у меня уже есть, больше битков не хочется и меньше тоже))
Понимаю, что прогнозы неблагодарное дело, и что многие на форекс торгуют краткосрочно внутри дня,
но все же интересно мнение для долгосрочного инвестирования.
Через год, дай бог нам всем здоровья, могу поднять опрос и показать на графике, как сложились обстоятельства.
По возможности, отметьте по всем валютам, не только евро и доллар.
На сегодняшний день такая картинка:
но это, точка отсчета за день до начала брексита.
Такая ситуация сложилась, с прошлого года по настоящее время:
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