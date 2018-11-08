В следующем году

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а где враг всех неверующих? ))

 

Понимаю, что прогнозы неблагодарное дело, и что многие на форекс торгуют краткосрочно внутри дня,

но все же интересно мнение для долгосрочного инвестирования. 

Через год, дай бог нам всем здоровья, могу поднять опрос и показать на графике, как сложились обстоятельства. 

По возможности, отметьте по всем валютам, не только евро и доллар.

На сегодняшний день такая картинка:

но это, точка отсчета за день до начала брексита.

 
Sergey Chalyshev:

Понимаю, что прогнозы неблагодарное дело, и что многие на форекс торгуют краткосрочно внутри дня,

но все же интересно мнение для долгосрочного инвестирования. 

Через год, дай бог нам всем здоровья, могу поднять опрос и показать на графике, как сложились обстоятельства. 

По возможности, отметьте по всем валютам, не только евро и доллар.

Сергей, не хватает битка, а он сечас на слуху

 

у меня в долгосрочной перспективе  до 2017 года  евро /долл  будет 0,8550-0,9000

Спасибо!

И ,несмотря на сегодняшний геп по этой паре, продамся на 1,1990 внутри дня )))

 
Alexey Volchanskiy:

Сергей, не хватает битка, а он сечас на слуху


Битка в следующем году может и не быть, и биток у меня уже есть, больше битков не хочется и меньше тоже))

 
Sergey Chalyshev:

Понимаю, что прогнозы неблагодарное дело, и что многие на форекс торгуют краткосрочно внутри дня,

но все же интересно мнение для долгосрочного инвестирования. 

Через год, дай бог нам всем здоровья, могу поднять опрос и показать на графике, как сложились обстоятельства. 

По возможности, отметьте по всем валютам, не только евро и доллар.

На сегодняшний день такая картинка:

но это, точка отсчета за день до начала брексита.

Такая ситуация сложилась, с прошлого года по настоящее время:


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