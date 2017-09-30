Мотиваторы Трейдера.. - страница 2
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Сергей, не начинайте снова, а то начну за вами следить, и делать скрины сигналов. А сколько их у вас было? 100, 200, 500? А где они, вы ведь успешный!
Я ОЧЕНЬ испугался... и весь дрожу... У меня вопрос: Вам СОВСЕМ нечем заняться?
Конечно нечем, Я же тему создал)
Конечно нечем, Я же тему создал)
Глупее и мелочнее цели: подглядывать за коллегами, я еще не встречал!
Не Я обвинил себя первым в не профессионализме, не Я себя рекламирую, не имея доказательств.
Продолжать? У меня нет цели подглядывать за кем либо, тут этим занимается другой человек.
Не Я обвинил себя первым в не профессионализме, не Я себя рекламирую, не имея доказательств.
Продолжать? У меня нет цели подглядывать за кем либо, тут этим занимается другой человек.
Успехов! У Вас это ДОЛЖНО получиться...
Сергей, спасибо конечно, но Я ещё планирую вернуться в тему, так что не списывайте меня преждевременно.
Уже писал неоднократно про лучшую в мире мотивацию. Берете кредит по максимуму, подругу под мышку и в круиз или путешествия. Когда баблосы кончаются, возвращаетесь на родину, а тут звонят из банка, потом коллекторы. И тут просыпается ТАКАЯ мотивация, что раньше и не снилась )))
:)
:)
По понятным причинам, это не может быть официальной профессией, так-как нет даже государственных высших учебных заведений, занимающихся выпуском таких специалистов.
Не равняйте стабильность, и случайности. В банковской деятельности всё просчитывается на несколько лет вперёд, в трейдинге сложно просчитать на одну свечу вперёд, разве только на истории - таких мы знаем)
Проверим?