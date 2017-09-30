Мотиваторы Трейдера.. - страница 2

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Сергей, не начинайте снова, а то начну за вами следить, и делать скрины сигналов. А сколько их у вас было? 100, 200, 500? А где они, вы ведь успешный!

Я ОЧЕНЬ испугался... и весь дрожу...    У меня вопрос: Вам СОВСЕМ нечем заняться?
 
Serqey Nikitin:
Я ОЧЕНЬ испугался... и весь дрожу...    У меня вопрос: Вам СОВСЕМ нечем заняться?

Конечно нечем, Я же тему создал)

 
Vitaly Muzichenko:

Конечно нечем, Я же тему создал)

Глупее и мелочнее цели: подглядывать за коллегами, я еще не встречал!
 
Serqey Nikitin:
Глупее и мелочнее цели: подглядывать за коллегами, я еще не встречал!

Не Я обвинил себя первым в не профессионализме, не Я себя рекламирую, не имея доказательств.

Продолжать? У меня нет цели подглядывать за кем либо, тут этим занимается другой человек.

 
Vitaly Muzichenko:

Не Я обвинил себя первым в не профессионализме, не Я себя рекламирую, не имея доказательств.

Продолжать? У меня нет цели подглядывать за кем либо, тут этим занимается другой человек.

Успехов!  У Вас это ДОЛЖНО получиться...
 
Serqey Nikitin:
Успехов!  У Вас это ДОЛЖНО получиться...

Сергей, спасибо конечно, но Я ещё планирую вернуться в тему, так что не списывайте меня преждевременно. 

 

Уже писал неоднократно про лучшую в мире мотивацию. Берете кредит по максимуму, подругу под мышку и в круиз или путешествия. Когда баблосы кончаются, возвращаетесь на родину, а тут звонят из банка, потом коллекторы. И тут просыпается ТАКАЯ мотивация, что раньше и не снилась )))

 

:)


 
Aliaksandr Yemialyanau:

:)

По понятным причинам, это не может быть официальной профессией, так-как нет даже государственных высших учебных заведений, занимающихся выпуском таких специалистов. 

 
Vitaly Muzichenko:

Не равняйте стабильность, и случайности. В банковской деятельности всё просчитывается на несколько лет вперёд, в трейдинге сложно просчитать на одну свечу вперёд, разве только на истории - таких мы знаем)


Проверим?

123456
Новый комментарий