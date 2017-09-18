Кто подскажет, что сегодня твориться с USD???!!! - страница 4

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мультфильм про доллар и биток



 
igrok333:

мультфильм про доллар и биток

Респект за видос. Ну немного нецензуры, ну здесь вроде все не дети уже!

 

Ну чего... Правильно все в мультфильме сказано. Можно было, конечно, без мата, прям, как дети, узнавшие пару нецензурных слов, но по сути - все верно.

Биткоин, на мой взгляд, нихрена не пузырь - проблема в том, что он обеспечен затраченными ресурсами. Доллар (или рубль, или билет МММ) можно легко напечатать, сколько нужно. А вот Биткоин - никак не напечатаешь. В биткоин обязательно необходимо вложить ресурсы (вычислительные и энергетические).

В современном мире любая валюта - это только "честное слово группы товарищей". Но биткоин существенно отличается именно тем, что, хотя он тоже лишь "честное слово группы товарищей" - его инфляция нормирована гораздо строже, чем любой другой валюты. С математическим алгоритмом невозможно "договориться о выпуске дополнительных биткоинов". В этом и лежит все преимущество биткоинов перед другими валютами.

Я так подозреваю, что их действительно, попытаются запретить.

 
Evgeny Belyaev:

Цель одна, не потерять. 

Не потеряв, не найдешь.
 
Mickey Moose:
Не потеряв, не найдешь.

Находят обычно другие, а не тот кто потерял).

 
Mickey Moose:
Не потеряв, не найдешь.

Не взял, потеряешь. Скорее так. Я как то спускался виз по лестничной клетке и увидел 100 рублей, заподло было поднимать и прошел мимо. В этот же день меня сократили с нормально оплачиваемой работы.

 

С биткойном, да, что-то творится, но автор этой ветки спросил про USD. Мне кажется с EURUSD не происходит ничего особенного:

Как видно, на D1 имеем дивергенцию по MACD. Она может быть предвестником разворота вниз. Но это не 100%. EURUSD растёт уже 10 месяцев, и такие дивергенции уже были (особенно на H4), но к развороту они так и не привели. Желтым цветом на дневном графике показаны недельные свечи. Как видно, цена ещё не опустилась ниже минимума прошлой недели. Но даже это не будет 100% разворотом. Такое уже было в середине августа. Поэтому я делаю вывод: с EURUSD сейчас не происходит ничего особенного: просто коррекция.

 
Victor Ziborov:

С биткойном, да, что-то творится, но автор этой ветки спросил про USD. Мне кажется с EURUSD не происходит ничего особенного:

Как видно, на D1 имеем дивергенцию по MACD. Она может быть предвестником разворота вниз. Но это не 100%. EURUSD растёт уже 10 месяцев и такие дивергенции уже были (особенно на H4), но к развороту они так и не привели. Желтым цветом на дневном графике показаны недельные свечи. Как видно, цена ещё не опустилась ниже минимума прошлой недели. Но даже это не будет 100% разворотом. Такое уже было в середине августа. Поэтому я делаю вывод: с EURUSD сейчас не происходит ничего особенного: просто коррекция.


Спред слишком маленьткий,  а так ничего.

 
Evgeny Belyaev:

Не взял, потеряешь. Скорее так. Я как то спускался виз по лестничной клетке и увидел 100 рублей, заподло было поднимать и прошел мимо. В этот же день меня сократили с нормально оплачиваемой работы.

Я думаю урок был усвоен?


По поводу постов выше-так лося не вырастишь...
 
Evgeny Belyaev:

Не взял, потеряешь. Скорее так. Я как то спускался виз по лестничной клетке и увидел 100 рублей, заподло было поднимать и прошел мимо. В этот же день меня сократили с нормально оплачиваемой работы.


Заинтересовало.

Это была чья-то преднамеренная проверка или стечение обстоятельств?

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